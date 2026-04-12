Crece la inédita crisis política entre Colombia y Ecuador

Colombia elevó el viernes al 100% los aranceles a las importaciones provenientes de Ecuador, en respuesta a la misma medida adoptada por Quito en medio de una severa e inesperada crisis diplomática entre ambos países, cuyos presidentes están enfrentados por profundas diferencias ideológicas.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de centroderecha, subió los impuestos del 50% al 100% el jueves, lo que motivó que su par colombiano, Gustavo Petro, de centroizquierda, ordenara el retorno “inmediato” de su embajadora a Bogotá.

Si bien Colombia impuso aranceles recíprocos, Petro precisó en la red social X que algunos insumos necesarios para la producción industria colombiana tendrán “cero por ciento de arancel”. “Hemos agotado todos los esfuerzos diplomáticos”, declaró la ministra de Comercio colombiana, Diana Morales, citada en un comunicado de la cartera.

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El origen. Los países vecinos viven una disputa motivada por los reproches de Noboa a Petro por su supuesta falta de mano dura contra el crimen en la frontera, donde operan carteles y guerrillas dedicadas al narcotráfico.

“No se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo”, afirmó Noboa, molesto por la actitud de Petro.

Petro negó la acusación y sostuvo que es el presidente “que ha incautado más cocaína en toda la historia del mundo”, en referencia a los operativos contra los carteles.

Las tensiones entre Colombia y Ecuador se incrementaron esta semana, luego de que Petro calificó como un “preso político” al exvicepresidente Jorge Glas, quien enfrenta varias condenas por sobornos, peculado y asociación ilícita, y desde noviembre está recluido en una cárcel de megaseguridad inaugurada por Noboa en la provincia costera de Santa.

Glas fue entre 2013 y 2017 vicepresidente en el gobierno del entonces mandatario Rafael Correa, uno de los mayores opositores de Noboa.

En 2024, el gobierno de Noboa detuvo a Glas en un asalto militar a la embajada de México en Quito, que le había otorgado asilo político. Petro fue muy crítico de esa incursión y luego otorgó la nacionalidad colombiana al exvicepresidente para mostrar su afinidad.

Desde la cárcel de máxima seguridad en la que está recluido desde noviembre, Glas denuncia tratos crueles y degradantes. Petro salió a defenderlo y a pedir su inmediata liberación. Ante esto, el presidente ecuatoriano llamó a consultas a su embajador en Bogotá.

Impacto en la economía. Colombia vende a Ecuador principalmente energía eléctrica, medicamentos, vehículos, productos cosméticos y plásticos. Y le compra grasas y aceites vegetales, conservas de atún, minerales y metales, de acuerdo con gremios empresariales.

Además, Petro planteó la posibilidad de que Colombia abandone la Comunidad Andina de Naciones (CAN), un bloque de integración que incluye a Perú, Bolivia y Ecuador, lo que profundizaría la crisis.

Desde el inicio de la guerra comercial, Colombia suspendió la venta de energía a Ecuador, que en 2024 sufrió apagones de hasta 14 horas diarias y tuvo que importar electricidad del vecino país.

Los analistas señalan que detrás de este choque hay en realidad un intento de ambos por marcar diferencias ideológicas con el otro.