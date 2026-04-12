Otro arquitecto egipcio: Trump sigue el 'Salón de Baile' y planea un 'Arco del Triunfo" en Washington

Un tribunal federal de apelaciones esta semana que el presidente Donald Trump "puede seguir adelante aunque sea en forma temporal" con el inmenso 'Salón de Baile' que construye en un ala de la Casa Blanca, pero en tanto se dilucida si esa construcción "pone en peligro la seguridad nacional", el líder republicano avanza con planes de otra gigantesca construcción en la capital estadounidense: un 'Arco del Triunfo' de imponentes 76,2 metros de altura, superando por casi 10 metros al Monumento a la Revolución de Ciudad de México, y dejando en el tercer lugar al Arco de Triunfo de Pionyang, la capital de Corea del Norte.

En esa carrera de ver quien tiene el Arco del Triunfo más alto, el célebre monumento de París no califica, ya que con sus 50 metros quedaría a enorme distancia del que Trump planea "para convertir en otro de los monumentos más venerados de la Nación".

Pero mientras ese tema del Arco de Trump todavía deambula por los bocetos del prestigioso estudio Harrison, que dejó trascender algunos de esos diseños, las obras del Salón de Baile de la Casa Blanca podrán seguir adelante. Se debe al fallo de un tribunal de Apelaciones que dejó sin efecto la prohibición que había decidido en su momento el juez federal de distrito Richard Leon, en relación a las cuestiones de seguridad que esa construcción podía alterar en la Casa Blanca.

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El fallo de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia fue por 2 a 1, a favor de otorgar a la administración Trump hasta el 17 de abril para continuar trabajando en el proyecto, y luego "solicitar una revisión de la Corte Suprema", según la orden judicial publicada este sábado.

El juez Leon había detenido la construcción, alegando que Trump necesitaba la aprobación del Congreso para ese proyecto bailable. En su fallo había señalado que el mandatario republicano es un "administrador" de la Casa Blanca, "no su propietario", en una demanda contra las modificaciones del edificio de gobierno que había presentado el Fondo Nacional para la Preservación Histórica de los Estados Unidos.

que El enorme salón de baile que Trump planea dejar en un ala de la Casa Blanca.

El 'Arco del Triunfo', la nueva meta trumpista

En tanto, el gobierno de Trump reveló este viernes los diseños de un gigantesco arco de triunfo que quiere construir en Washington, para que 'complemente' el circuito de la capital estadounidense que tiene "a los monumentos más venerados de la Nación".

Según se indició, el Arco del Triunfo que proyecta Trump tendría 76,2 metros de alto, con lo que sería 9 metros más alto que el colosal Monumento a la Revolución de Ciudad de México, lo que lo convertiría en la estructura de su tipo más grande del mundo y relegaría al Arco de Triunfo de Pionyang al tercer lugar.

Monumento a la Revolución de Ciudad de México. (FOTO SHUTTERSTOCK)

El arco que planea Trump, con detalles dorados, también superaría al Monumento a Lincoln, de 30 metros de altura, situado justo al otro lado del río Potomac, en el extremo opuesto del puente conmemorativo de Arlington. También sería claramente visible desde el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, lugar de descanso final de muchos de los héroes militares de la nación.

"La estructura será el ARCO DE TRIUNFO MÁS GRANDE y MÁS HERMOSO, en cualquier lugar del mundo", escribió Trump el viernes en su plataforma de redes sociales.

"¡Será una incorporación maravillosa al área de Washington D.C. para que todos los estadounidenses la disfruten durante muchas décadas por venir!", agregó. Se indicó que Inscripciones doradas diría "Una nación bajo Dios" y "Libertad y justicia para todos" en lados opuestos.

El arco es uno de varios proyectos arquitectónicos que Trump ha emprendido para dejar su huella en Washington en su último mandato. Además del gran salón de baile en la Casa Blanca, que genera duras criticada de sus opositores, Trump planea renovar el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

El arco, que recuerda en su forma al Arco de Triunfo de París, se proyecta para una rotonda en Columbia Island, en el río Potomac, que bordea Washington.

Trump, que fue uno de los promotores inmobiliarios más famosos de Estados Unidos antes de entrar en la industria del entretenimiento y posteriormente en la política, señaló que el Arco se construiría para conmemorar el aniversario número 250 de la fundación de Estados Unidos y la declaración de independencia de 1776 respecto de Gran Bretaña.

Los planos fueron presentados para su revisión a la Comisión Estadounidense de Bellas Artes, una agencia federal encargada de asesorar al presidente en cuestiones de diseño. Trump destituyó a todos los miembros de la junta en octubre y la llenó de aliados mientras emprende una serie de proyectos de construcción y renovación en la capital estadounidense.

El mes pasado, la misma agencia aprobó el diseño de una moneda conmemorativa de oro grabada con la efigie de Trump, que se acuñará también para el 250º aniversario de la independencia estadounidense.

AFP/HB