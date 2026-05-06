Roberto Cachanosky: "Si vos abrís la economía con atraso del tipo de cambio y sin haber bajado los impuestos, ahí tenés un problema”

El economista, Roberto Cachanosky, conversó con Canal E y se refirió, en un contexto de alta volatilidad global, al rumbo de la economía argentina, con foco en el tipo de cambio, la apertura comercial y la fragilidad del sistema financiero.

Cachanosky relativizó el impacto directo del precio internacional del petróleo sobre la economía local, pero advirtió sobre la formación de precios: "Como es un commoditie, y si no le regulás el precio, como se hizo durante la época del kirchnerismo, el precio interno es igual al precio internacional menos el transporte".

Críticas al manejo del gas en el pasado

En ese sentido, recordó los efectos de controles pasados: "Los productores empezaron a dejar de producir, cada vez se produjo menos, y hubo que empezar a importar gas". Sobre la intervención estatal en situaciones críticas, hizo hincapié respecto a la lógica económica: "En economía, cuando aumenta la demanda y no aumenta la oferta, el precio sube".

Frente a escenarios excepcionales, Cachanosky admitió alternativas puntuales: "Si no querés que la gente pague ese precio mayor, lo que podés hacer es, primero, abrir la economía para que se puedan importar más barbijos". Y agregó: "Si no querés que la gente pague más, subsidiala durante un tiempo".

Uno de los ejes centrales fue la crítica al proceso de liberalización. En este contexto, resaltó que el problema no es la apertura en sí, sino su implementación: "El proceso de transición, acá el problema es que es cierto que existe un costo de transición".

Los factores a tener en cuenta antes de abrir la economía

Sobre la misma línea, el entrevistado profundizó: "Si vos abrís la economía con atraso del tipo de cambio, sin haber bajado los impuestos, sin haber completado la reforma laboral, sin haberlas regulado en serio, entonces ahí tenés un problema”.

Sobre el nivel de actividad, describió una economía fragmentada. "Vos tenés tres o cuatro sectores que están funcionando", planteó, mencionando energía, agro, minería y sistema financiero.