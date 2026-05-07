Vuelven a repuntar las solicitudes iniciales por desempleo en EE.UU.

Las solicitudes de beneficios por desempleo en Estados Unidos repuntaron levemente después de caer en la semana anterior a niveles cercanos a los más bajos en décadas, una señal de que los despidos siguen contenidos pese a los recientes anuncios de recortes de empleo.

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Las solicitudes iniciales aumentaron en 10.000, a 200.000, en la semana finalizada el 2 de mayo, según datos del Departamento de Trabajo publicados el jueves. La mediana de las previsiones en una encuesta de Bloomberg a economistas apuntaba a 205.000 solicitudes.

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Las solicitudes continuas, un indicador del número de personas que reciben beneficios, cayeron a 1,77 millones en la semana anterior, un nuevo mínimo de dos años.

Las solicitudes han seguido contenidas pese a que empresas de alto perfil como Meta Platforms Inc. y Nike Inc. anunciaron recortes de empleo, lo que indica que el mercado laboral permanece en el estado de “poca contratación, pocos despidos” que ha prevalecido en los últimos años. Se espera que el informe de empleo de abril del gobierno, previsto para el viernes, muestre el primer aumento mensual consecutivo de las nóminas en casi un año.

Un informe separado publicado el jueves mostró que los recortes de empleo anunciados siguieron acumulándose el mes pasado en el sector tecnológico de Estados Unidos, llevando el total en lo que va del año a un máximo de tres años, aun cuando los anuncios generales de despidos en el sector privado retrocedieron.