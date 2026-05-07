Productividad laboral en EE.UU. crece a menor ritmo en primer trimestre

La productividad laboral en Estados Unidos siguió aumentando en el primer trimestre, aunque a un ritmo más lento, lo que indica que las empresas están mejorando gradualmente la eficiencia de los trabajadores para mitigar los costos.

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La productividad, o la producción por hora de los empleados no agrícolas, aumentó a una tasa anualizada del 0,8%, tras un avance revisado a la baja del 1,6% en el cuarto trimestre, según datos publicados el jueves por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

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En comparación con un año antes, la productividad subió un 2,9%, el mayor aumento anual desde 2024.

La reciente tendencia de avances en eficiencia ha contribuido a garantizar que las presiones salariales ya no sean una fuente de inflación, lo que corrobora la opinión de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal. Las empresas también están aumentando el gasto en tecnologías como la inteligencia artificial para ayudar a aliviar la carga de otros incrementos de costos, como los relacionados con los aranceles o la guerra en Irán.

Los costos laborales son el mayor gasto para muchas empresas, por lo que las compañías invierten en nuevas tecnologías y equipos para permitir que sus trabajadores sean más eficientes. La mejora de la productividad ayuda a las firmas a moderar los incrementos de precios para los consumidores estadounidenses, que están cada vez más presionados financieramente.

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Los costos laborales unitarios —lo que las empresas pagan a los empleados para producir una unidad de producto— aumentaron un 2,3% frente al trimestre anterior.

Horas trabajadas

Las horas trabajadas aumentaron un 0,7% en el primer trimestre, tras caer un 0,2% en el período previo. La remuneración por hora, sin ajustar por inflación, aumentó un 3,1% anualizado. Sin embargo, tras ajustar por inflación, la remuneración de los trabajadores cayó a comienzos del año.

El informe de la BLS también mostró que la productividad manufacturera avanzó en el primer trimestre al mayor ritmo en un año, recuperándose de un retroceso de fin de año.

El crecimiento económico de Estados Unidos se aceleró al comienzo del año, después de que el cierre del gobierno federal más prolongado de la historia limitara el crecimiento en los últimos meses de 2025. La inversión empresarial se disparó, impulsada por el gasto relacionado con la IA.

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En general, los economistas esperan que las mejoras de eficiencia continúen este año en medio de la constante ola de inversión en IA. Disposiciones fiscales más favorables para las empresas también podrían alentar inversión adicional ahora que parte de la incertidumbre sobre los aranceles y la política comercial se ha disipado.

El informe de productividad mostró que la producción no agrícola del sector empresarial en el primer trimestre, que excluye el impacto del gasto público, aumentó un 1,5% anualizado, ligeramente por encima del nivel registrado al cierre de 2025.

GZ