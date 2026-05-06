Cada vez más jubilados siguen trabajando.

En la Argentina, una tendencia sostenida comienza a consolidarse: cada vez más jubilados continúan en actividad laboral incluso después de haber accedido a un haber previsional. El fenómeno, que se refleja en datos recientes del sistema previsional, responde a una combinación de factores económicos, sociales y demográficos que atraviesan al país.

De acuerdo con informes oficiales y relevamientos privados, una proporción creciente de personas en edad jubilatoria decide mantenerse en el mercado de trabajo, ya sea en empleos formales, informales o mediante actividades independientes. La principal razón es económica: el monto de las jubilaciones, en muchos casos, no alcanza para cubrir el costo de vida, especialmente en un contexto de inflación persistente y aumentos en servicios básicos.

A esto se suma un cambio cultural. Especialistas en seguridad social señalan que muchas personas mayores optan por seguir trabajando no solo por necesidad, sino también por una búsqueda de continuidad, autonomía y participación activa en la sociedad. “El trabajo cumple un rol social importante, no es solo una fuente de ingresos”, explican desde el sector.

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El sistema previsional argentino permite compatibilizar jubilación con actividad laboral, aunque con ciertas condiciones. En el caso del trabajo en relación de dependencia, por ejemplo, existen limitaciones y aportes diferenciales. En cambio, el trabajo autónomo o independiente suele ofrecer mayor flexibilidad para quienes desean seguir activos.

Sin embargo, el incremento de jubilados trabajadores también expone tensiones estructurales del sistema. Analistas advierten que esta tendencia podría ser una señal de alerta sobre la suficiencia de los haberes previsionales. En paralelo, el envejecimiento de la población plantea desafíos adicionales para la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Por otro lado, sectores empresariales destacan el valor de incorporar trabajadores mayores, señalando su experiencia y compromiso. No obstante, aún persisten barreras, como la discriminación etaria o la falta de políticas específicas que fomenten su inclusión laboral.

En este escenario, el debate sobre el futuro del sistema previsional vuelve a cobrar fuerza. La necesidad de reformas, mejoras en los ingresos y políticas que contemplen las nuevas dinámicas del mercado laboral se posicionan como temas centrales en la agenda pública.

Mientras tanto, la imagen del jubilado retirado de la vida activa parece quedar atrás. En su lugar, emerge una nueva realidad: adultos mayores que, por elección o necesidad, continúan trabajando y redefinen el concepto tradicional de jubilación en la Argentina.