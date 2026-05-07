Bolivia vuelve a los mercados internacionales con una emisión de bonos en dólares a cinco años

Bolivia regresa a los mercados internacionales de capitales por primera vez en cuatro años. Su nuevo gobierno, favorable al mercado, busca aprovechar la reducción del diferencial de rendimiento soberano para obtener nueva financiación.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, la nación sudamericana planea una emisión de referencia de bonos en dólares con vencimiento a cinco años. Las negociaciones iniciales sobre el precio rondan el 9%, indicaron las fuentes, que prefirieron permanecer en el anonimato debido a que la información no es pública.

Bolivia evalúa el regreso al mercado global de bonos tras una pausa de cuatro años

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Los inversionistas se han mostrado receptivos a los bonos soberanos del país a medida que el presidente Rodrigo Paz elimina los subsidios a los combustibles y solicita un programa de US$3.300 millones al Fondo Monetario Internacional en una serie de reformas económicas para la nación en crisis. El gobierno también realizó pagos de bonos en marzo y prometió cumplir con las futuras obligaciones de deuda, lo que llevó a Moody’s Ratings a mejorar la calificación crediticia del país en un nivel y se le asignará una perspectiva positiva en marzo.

Los bonos en dólares de Bolivia registraron el mejor desempeño en los mercados emergentes durante el último año, ofreciendo a los inversionistas un rendimiento superior al 62%, según datos recopilados en un índice de Bloomberg.

El repunte ha elevado el diferencial sobre los bonos del Tesoro estadounidense con vencimiento similar a 362 puntos básicos, desde más de 2.100 puntos hace apenas un año. Los bonos con vencimiento en 2030 registraron un ligero aumento el jueves.

Según datos recopilados por Bloomberg, tan solo los soberanos de mercados emergentes vendieron US$151.000 millones en deuda en divisas fuertes hasta el 6 de mayo, un 38% más que en el mismo período de 2025.

Las ganancias de la venta se destinarán a fines presupuestarios generales. Deutsche Bank y Santander lideran el acuerdo.