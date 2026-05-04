Bolivia evalúa el regreso al mercado global de bonos tras una pausa de cuatro años

Bolivia está sondeando el interés inversionista para realizar su primera emisión de bonos en dólares en cuatro años, después de que el nuevo gobierno, favorable al mercado, evitara en marzo un impago de deuda externa.

El país sudamericano contrató a Deutsche Bank Securities y a Santander para celebrar reuniones con inversores a partir del lunes, con el objetivo de sondear el interés por un bono en dólares de tamaño de referencia, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada porque no está autorizada a hablar al respecto.

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La venta se produce en un momento en que los diferenciales de los bonos de mercados emergentes se han reducido hasta ubicarse cerca de sus niveles más bajos desde 2013, pese a que el conflicto con Irán se prolonga y causa daños económicos a nivel mundial. Mientras tanto, la prima de riesgo que exigen los inversores por mantener bonos soberanos de Bolivia cayó a 378 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro de EE.UU., su nivel más bajo desde 2020, según datos de JPMorgan Chase & Co.

“Bolivia está avanzando en la implementación de reformas económicas constructivas y los diferenciales se han reducido”, dijo Sebastián Vargas, estratega de Seaport. “Es positivo que Bolivia construya un colchón de liquidez en dólares, demuestre acceso al mercado y tal vez recompre bonos de vencimiento más corto”.

Desde que asumió el cargo en noviembre, la administración del presidente Rodrigo Paz ha recortado los subsidios a los combustibles y ha cumplido con los pagos de la deuda externa, lo que llevó a Moody’s Ratings a elevar la calificación crediticia del país en un escalón y asignarle una perspectiva positiva. Aun así, el país enfrenta problemas de liquidez, ya que debe hacer frente a obligaciones de deuda por unos US$2.300 millones que vencen este año y a una disminución de los ingresos por gas natural. El gobierno también solicitó al Fondo Monetario Internacional hasta US$3.300 millones en financiamiento.

“Sin duda, es un momento oportuno para emitir eurobonos”, dijo Jason Keene, estratega de Barclays. “Pero es posible que los inversores necesiten garantías de que las negociaciones del programa con el FMI siguen por buen camino”.

Los bonos bolivianos con vencimiento en 2030 subieron medio centavo el lunes, hasta 97,5 centavos por dólar, superando a la mayoría de los bonos soberanos comparables, según datos de precios indicativos recopilados por Bloomberg.