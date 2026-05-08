Pampa Energía aumentó un 48% sus resultados operativos y activa millonarias inversiones en Vaca Muerta

Pampa Energía comenzó el 2026 con el pie en el acelerador. La mayor compañía integrada de energía del país reportó este jueves sus resultados del primer trimestre con un salto del 48% en sus resultados operativos, que alcanzaron los USD 325 millones. El motor de este crecimiento fue el avance de su proyecto de shale oil en Rincón de Aranda y la normalización de precios en el segmento de generación eléctrica bajo el nuevo esquema regulatorio, que le permitió a la firma consolidar una facturación de USD 573 millones en los primeros tres meses del año.

La estrategia de Pampa fue aprovechar la ventana de oportunidad que ofrece la desregulación del mercado para monetizar sus reservas. "Rincón de Aranda representa la mayor inversión de desarrollo en un único proyecto en nuestra historia", confió Gustavo Mariani, CEO de la compañía. El yacimiento ya supera los 24 mil barriles diarios y la meta es llegar a los 45 mil en el mediano plazo, lo que requerirá un desembolso de USD 770 millones, solo durante este año.

El factor RIGI y la apuesta por la infraestructura

La compañía de Marcelo Midlin viene de presentar solicitudes de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para dos proyectos clave. El primero contempla una inversión masiva de USD 4.500 millones para nuevos pozos e infraestructura asociada en Vaca Muerta.

El segundo, bajo evaluación final de factibilidad, apunta a la construcción de una planta de urea, con una inversión estimada de USD 2.400 millones, pensada para exportar y monetizar sus excedentes de gas natural a partir de 2030.

En el segmento de generación los números también son sólidos. El área aportó USD 144 millones (+11% interanual) de rentabilidad operativa. La clave reside en la eficiencia de los ciclos combinados, que se benefician de estar integrados con la producción propia de gas. Además, la compañía ya aseguró su participación en la expansión del Gasoducto Perito Moreno, donde se le adjudicaron 3,2 millones de m³ diarios por los próximos 35 años.

Pampa Energía cerró 2025 con crecimiento en generación eléctrica y mayores reservas en Vaca Muerta

Para financiar este despliegue, en marzo pasado, la empresa realizó una colocación de Obligaciones Negociables (ON) en el mercado local por USD 200 millones. Lo que sorprendió a los analistas fue la tasa lograda: un 5,49% anual con vencimiento en abril de 2029.

La oferta recibida fue de más de USD 425 millones. Esta operación se suma al hito de noviembre de 2025, cuando la firma emitió un bono internacional a 12 años, logrando extender el perfil de sus vencimientos a un promedio de ocho años.

Con un horizonte de reservas que ya alcanza los 10 años y una producción de gas que trepó un 17% interanual, Pampa Energía busca potenciar las exportaciones del sector.

ML