“Tenemos una economía dual”, advirtió Guido Bambini en “QR!” y alertó por la caída de ventas y el aumento de la deuda

En el programa "QR!" de Canal E, el economista y panelista Guido Bambini analizó la situación económica actual y advirtió sobre una profunda desigualdad entre sectores productivos. Basado en un informe del Banco Provincia, explicó que la Argentina atraviesa un modelo “dual”, en el que conviven actividades altamente rentables con otras en retroceso.

“Tenemos una economía dual, con sectores ganadores y otros que vienen muy mal”, afirmó Bambini, al describir el contraste entre el crecimiento del sector energético y la caída en áreas como el consumo masivo, la construcción y los insumos industriales.

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Según detalló, las grandes empresas —incluso las que cotizan en bolsa— muestran una caída del 12% en sus ventas en 2025 respecto al promedio de años anteriores, si se excluye el sector energético.

En cambio, petróleo y energía registran un desempeño opuesto: “Duplicaron sus ventas en comparación con el promedio de 2021 a 2023”, destacó.

Rentabilidad en baja, salvo un sector

El informe también muestra un fuerte deterioro en la rentabilidad de la mayoría de las empresas. “La tasa de ganancia bajó del 18,5% al 11% en sectores como consumo y construcción”, explicó.

Del otro lado, el sector energético mantiene niveles elevados: “Es el único que logra sostener y mejorar su rentabilidad en los últimos años”, subrayó.

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Uno de los puntos más preocupantes, según Bambini, es el crecimiento del endeudamiento. Desde 2023, muchas empresas comenzaron a tomar deuda no para invertir, sino para cubrir gastos corrientes.

“Se endeudan para pagar salarios y sostenerse. Es deuda para sobrevivir”, señaló.

En contraste, las empresas energéticas utilizan el crédito con otro objetivo: “Toman deuda para apalancar inversión productiva, como en Vaca Muerta”.

Alerta por el futuro

El economista advirtió que este esquema puede generar problemas en el corto plazo. “Si no mejoran las ventas y la rentabilidad, se va a hacer difícil pagar esas deudas”, explicó.

En ese sentido, alertó por un posible aumento de la morosidad empresaria en 2026.

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Finalmente, Bambini resumió el escenario con una imagen clara: “Los ganadores están más cerca de la cordillera y los perdedores en los grandes centros urbanos”, en referencia al peso del sector energético frente al resto de la economía.

LB