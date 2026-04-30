¿Cambian las exportaciones?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) realiza un informe técnico en forma regular que muestra y analiza el origen provincial de las exportaciones (OPEX). Allí se detalla el aporte de cada región y provincia al total de las ventas al exterior. Este informe se realiza todos los años cada seis meses, en setiembre se observa el primer semestre y en marzo el año completo anterior.

Dentro de este informe se realiza una segmentación de las provincias agrupándolas por regiones geográficas. Se divide al país en cinco regiones, Pampeana (Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe), NEA (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones), NOA (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán), Cuyo (Mendoza, San Luis, San Juan) y Patagonia (Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur).

Tomando los informes anuales publicados en marzo, durante los últimos diez años, se puede ver cómo se distribuyen las exportaciones en millones de dólares, con una preponderancia absoluta de la región pampeana, por sobre las otras regiones, luego se observa que la región patagónica viene creciendo en forma sostenida. Esto tiene que ver con el desarrollo de Vaca Muerta en Neuquén y del petróleo en Chubut. Las exportaciones de la región se triplicaron prácticamente de los US$ 4.612 millones en 2016 a los US$ 12.613 millones del 2025.

Otro dato es el crecimiento de la región Pampeana, luego del bache del año 2020 producto de la pandemia. A partir del año 2021 tiene un salto subiendo por encima de los US$ 48.621 millones a US$60.534 millones. Otro punto es la caída producida por la sequía de 2023 que hizo bajar las exportaciones en casi US$ 20.000 millones.

También se aprecian estos crecimientos cuando se observan los porcentajes. No tanto así las caídas de la pandemia o de la sequía. En el cuadro siguiente se muestran los porcentajes.

Luego en este informe llamado origen provincial de las exportaciones también como método de análisis se agrupan las exportaciones según el tipo de producción en cuatro grupos, Productos Primarios, Manufacturas de Origen Agropecuario, Manufacturas de Origen Industrial y Combustibles y Energía. Es interesante observar el cuadro siguiente porque aquí se observa el crecimiento sostenido de Combustibles y Energía que pasan de US$ 1.996 millones, un 3,5% de las exportaciones en 2016 a US$ 9.705, lo que representa un 12,7% en 2025.

Los otros sectores bajan paulatinamente en porcentajes, pero con un incremento en millones de dólares.

Sin perder de vista que tanto las manufacturas de origen agropecuario como las manufacturas de origen industrial siguen teniendo un lugar más que destacado en las exportaciones, superando en su suma a más del 60% de las exportaciones y en algunos años casi el 65%.

Si se pusieran en un ranking tipo top ten cuáles son las diez provincias que más aportan en cuanto a las exportaciones. En 2019 la provincia de Buenos Aires encabezaba cómoda con más de un tercio de las exportaciones (35,3%), seguida de Santa Fe (21,9%) y Córdoba (13,9%) y luego Chubut con menos del 5%. En 2025 si bien las posiciones de Buenos Aires (36,4%), Santa Fe (18,6%) y Córdoba (12,5%) se mantienen en el podio, aparece Neuquén que se ubica en el cuarto lugar con un 5,4% de las exportaciones.

El INDEC también publica los gráficos por provincia donde se ve claramente este crecimiento de Neuquén en torno a Vaca Muerta.

Otras provincias muestran su incremento en torno a la minería como Salta, Catamarca, Jujuy o San Juan. Pero no llegan a ser tan significativos como lo de Neuquén o con la preponderancia de la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba.

Como conclusión podemos observar que hay modificaciones importantes en cuanto a las exportaciones, que son un gran aporte por parte del petróleo, la energía y la minería, pero que las manufacturas siguen teniendo el mayor peso a la hora de conseguir los dólares necesarios para el funcionamiento de la economía. Sería interesante tener en cuenta estos datos, ante las políticas agresivas de un gobierno que pretende llevar un modelo extractivista.

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No tener política industrial o no contemplar cómo se ha venido destruyendo el empleo registrado en estos sectores y sus salarios en estas provincias que sostienen el grueso de las exportaciones de nuestra nación, no parece ser un buen reflejo a la hora de gestionar la administración de un país pensando en un horizonte de progreso para la sociedad en su conjunto.