Adorni posteó en X el "resumen semanal en nuestra querida Argentina", pero las respuestas lo odiaron

Intentando "mostrar gestión", el jefe de Gabinete Manuel Adorni estuvo este viernesen una conferencia de prensa junto a los ministros Luis Caputo y Alejandra Monteoliva, en la que no se admitieron preguntas vinculadas con denuncias de corrupción, y los funcionarios hasta debieron negarse a contestar si "reciben o han recibido sobresueldos" durante esta gestión, incómoda pregunta que hizo un periodista de Cadena 3:

Y luego, ya a última hora, publicó en su cuenta de X el "Resumen de la semana en nuestra querida Argentina", donde enumeró lo siguiente:

- El Gobierno Nacional enviará al Congreso de la Nación el Súper-RIGI, un nuevo régimen de inversiones con mayores ventajas que el RIGI original y que se aplicará a sectores que nunca han existido en Argentina

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- Se reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que prevé más de un 85% de reducción en las contribuciones patronales para los nuevos empleados contratados durante los próximos 4 años

- Se inauguró el Centro Industrial Mercedes Benz en Zárate, la primera planta automotriz hecha desde cero en nuestro país en los últimos 15 años. Representa una inversión de más de 110 millones de dólares y crea 2.500 empleos directos

- Se puso en marcha el Plan Arma, que destinará el 10% de lo recaudado por la venta, alquileres o privatizaciones de bienes del Estado para equipar a las Fuerzas Armadas

- El Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal interceptó en Santa Fe una avioneta que trasladaba más de 400 kilos de cocaína

- Una empresa apícola de Entre Ríos realizó la primera exportación a Europa en el marco del Acuerdo Mercosur-Unión Europea

- La molienda del trigo alcanzó un total de 557.486 toneladas, el volumen más elevado para un mes de marzo desde el 2020

- El Banco Nación volvió al mercado de capitales y emitió títulos de deuda por primera vez en 30 años.

- El Ministerio de Salud actualizó el Sistema Nacional de Donación y Transfusión de Sangre. Las donaciones serán 100% voluntarias, dejando atrás la responsabilidad de las familias de conseguir donantes ante una cirugía o tratamiento médico

- La Justicia dejó sin efecto la cautelar interpuesta por la CGT que suspendía 81 artículos de la Modernización Laboral. Desde hoy, tendrá plena vigencia Que tengan un excelente fin de semana. Dios bendiga a la República Argentina. Fin.

El tono de las respuestas fue demoledor

Ese posteo del Jeje de Gabinete reunió más de un millar de respuestas, en un porcentaje ciertamente abrumador de tono negativo, algunas apelando al sarcasmo, otras decididamente a los insultos. Dejamos algunas, que dejan en claro que las acciones del funcionario en redes sociales "no encuentran piso":

HB