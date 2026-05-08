Caputo sobre el "Súper RIGI": "Puede hacer que una empresa decida una inversión de US$ 20.000 o US$ 30.000 millones"

El ministro de Economía, Luis Caputo, asistió a una conferencia de prensa en la que brindó más detalles acerca del nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, más conocido como "Súper RIGI". El funcionario brindó precisiones sobre el alcance y los objetivos del esquema, así como las diferencias clave respecto del régimen vigente. El ministro estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien participó de la conferencia para brindar detalles relacionados con operativos de seguridad vinculados al narcotráfico.

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Caputo explicó que la idea del proyecto surgió de la necesidad de generar mayores beneficios impositivos para promover una industrialización más profunda de los recursos del país. Según el análisis del ministro, el régimen está destinado a englobar “todos esos sectores o industrias que hoy no existen en Argentina”, con el propósito de atraer inversiones, fomentar empleo y aumentar exportaciones, pero también de incrementar la recaudación fiscal mediante la creación de nuevas actividades productivas.

Un esquema que apunta a sectores que no tienen desarrollo local

El ministro subrayó que el nuevo esquema apunta a sectores que hoy no tienen desarrollo local, como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio, entre otros. “Podría ser, por ejemplo, vamos a ser grandes productores de litio, baterías de litio, podría ser fábrica de autos eléctricos. Incluso las fábricas de autos eléctricos son consumidores, por ejemplo, tanto de baterías de litio como de laminado de cobre. Entonces, empieza a haber estas sinergias”, detalló. También mencionó la producción industrial a partir de la pesca y la elaboración de fertilizantes como rubros potenciales.

El ministro mencionó como casos concretos el refinamiento y laminado de cobre —"una industria en especie de boom, empujada por la electrificación y la inteligencia artificial"— y la fabricación de automóviles eléctricos a partir de la producción local de litio. "Este nuevo RIGI puede hacer que una empresa decida una inversión de US$ 20.000 o US$ 30.000 millones en favor de la Argentina", sostuvo.

Que diferencias tendrá con el actual esquema

Respecto a las diferencias entre el actual esquema de grandes inversiones y este nuevo que propone el Gobierno, Caputo mencionó que la tasa del impuesto a las ganancias para las empresas incluidas en el nuevo esquema será del 15%, en contraste con el 25% que contempla el RIGI actual. Además, describió un proceso de amortización acelerada, que permitirá deducir el 60% de la inversión en el primer año, el 20% en el segundo y 20% restante en el tercer año.

A esto se suman exenciones arancelarias ampliadas para la importación de todo insumo vinculado a la producción, no solo de bienes de capital como ocurre actualmente, donde existen "zonas grises" en la nomenclatura que generan conflictos interpretativos. Asimismo, el régimen contempla arancel cero a las exportaciones.

Para las provincias que adhieran, el proyecto establece que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos no podrá superar el 0,5%, y que las tasas municipales tampoco podrán aplicarse sobre las actividades alcanzadas. "El monto mínimo todavía no lo hemos terminado de definir", aclaró Caputo.

Respecto a los montos mínimos de inversión para acceder a los beneficios del Súper RIGI, el ministro aclaró que todavía no está definido, aunque mencionó que la cifra se fijará antes del envío del proyecto al Congreso. “Todavía no lo hemos terminado de definir. Pero esto estaría yendo al Congreso la próxima semana, así que lo vamos a definir probablemente durante el fin de semana”, indicó.

FN