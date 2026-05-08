Milei celebró el anuncio del Súper RIGI: el video con un buque destructor

El presidente Javier Milei volvió a destacar este viernes el anuncio del lanzamiento del súper RIGI y lo hizo en instagram con un particular video que compara al régimen de incentivo a las grandes inversiones con buques destructores para la guerra.

En el video, el RIGI es un buque destructor tradicional que navega en el océano y se convierte en uno mucho más imponente, llamado súper RIGI. Milei lo anunció el jueves, cuando partía desde Estados Unidos de regreso al país, y adelantó que el nuevo proyecto que enviará al Congreso tendrá "mayores ventajas que el RIGI original y aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina".

Cómo es el Super RIGI que anunció el Gobierno

Durante el jueves 7, el presidente Javier Milei anunció el envío de una ley de “Súper RIGI” mediante un posteo en redes sociales. Este régimen de incentivos tendría mayores ventajas que el RIGI original. El nuevo esquema prevé brindar a las empresas que realicen inversiones de relevancia más beneficios que el actual Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

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El régimen contempla una serie de incentivos fiscales, cambiarios y aduaneros para las compañías que se incorporen al esquema. Entre los principales beneficios figuran la estabilidad tributaria por un período extendido, rebajas impositivas y mayores facilidades para operar con divisas y transferir utilidades al exterior. Uno de los puntos más atractivos para las empresas es la reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, además de la exención de retenciones a las exportaciones, la posibilidad de recuperar el IVA durante la etapa preoperativa y el acceso a tribunales arbitrales internacionales ante eventuales disputas legales.

Desconcierto en el círculo rojo: el "súper RIGI" de Milei agita dudas frente a una economía real estancada

“De ese modo, se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos”, sostuvo Milei en su breve comunicado que no dio mayores especificaciones.

El RIGI original fue creado por la Ley Bases y está dirigido a grandes inversiones en sectores estratégicos como petróleo, gas, turismo, minería, tecnología e infraestructura. La normativa tiene como objetivo promover inversiones tanto locales como extranjeras, impulsar las exportaciones, fomentar la creación de empleo, mejorar la competitividad y garantizar mayor previsibilidad para el desarrollo de proyectos de gran magnitud.

RG