El influencer Dannan denunció a Lilia Lemoine por la difusión de la imagen íntima

El influencer libertario Emanuel Dannan denunció a su expareja, la diputada Lilia Lemoine, tras la difusión de una imagen íntima.

Manuel Jorge Gorostiaga, el nombre real, presentó la denuncia ante el Juzgado Correccional 6 Pidió que se investigue la conducta de Lemoine y se determine si cometió algún delito al difundir un antiguo video de ellos en una cama, cuando eran pareja.

Esta semana, la diputada nacional por La Libertad Avanza compartió en su cuenta de X una foto explícita que se había viralizado horas antes, donde se la puede ver teniendo relaciones con su expareja.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lemoine escribió: “Intentan humillarme subiendo una foto de la cuarentena que me saqué con un ex en 2020 diciendo que es de OnlyFans... Nunca tuve OnlyFans. Y la foto debe estar en mi Facebook...”.

La legisladora apuntó contra su ex, aunque evitó dar su nombre: “Es más, la debe haber pasado él para que la publiquen y figurar”.

Dannan evidentemente no se hace cargo de eso y fue a la Justicia para pedir que se establezca si Lemoine cometió elgun delito como abuso de autoridad, calumnias, injurias o violación de los deberes de funcionario público.

En desarrollo....

LT