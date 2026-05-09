Máximo Kirchner recibió el alta tras la operación

El diputado nacional Máximo Kirchner recibió el alta médica tras presentar una “buena evolución posoperatoria” luego de una parotidectomía bilateral, de acuerdo con el parte difundido por autoridades sanitarias.

“El día de la fecha y con buena evolución posoperatoria de parotidectomía bilateral, se otorga el alta de internación a Máximo Carlos Kirchner”, indicó el comunicado firmado por el director general del hospital donde permanecía internado.

El parte señaló que el dirigente deberá continuar con “seguimiento y controles ambulatorios por el equipo quirúrgico hospitalario”.

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De qué lo operaron a Máximo Kirchner

El cistoadenoma parotídeo bilateral es una neoplasia benigna extremadamente rara de las glándulas salivales, caracterizada por un crecimiento lento y asintomático de masas quísticas en ambas glándulas parótidas. Aunque benigno, se requiere extirpación quirúrgica para confirmar el diagnóstico y evitar infecciones o complicaciones.

El anuncio de Máximo Kirchner sobre la operación, con el comentario sobre CFK

El viernes por la mañana y antes de entrar al quirófano, el hijo de la expresidenta Cristina Kirchner había escrito un posteo en sus redes sociales. Lo utilizó para trazar una radiografía de la situación que atraviesa su madre, quien actualmente está cumpliendo una condena bajo arresto domiciliario, que su hijo calificó de "irregular".

Uno de los puntos más salientes del texto fue la revelación de que Cristina Kirchner intentó trasladarse para acompañar a su hijo durante la cirugía, algo que el propio Máximo desaconsejó. "Le sugerí especialmente que no lo haga", afirmó, justificando su pedido en la negativa a solicitar favores a un Poder Judicial al que acusó de actuar con doble vara.

"No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia", lanzó el diputado, comparando las restricciones que sufre la ex mandataria con los beneficios de salidas procesales otorgados a condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

LT