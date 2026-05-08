Máximo Kirchner fue operado con éxito de una cistoadenoma parotídeo bilateral

El hospital Italiano dio a conocer el parte médico tras la intervención quirùrgica a la que fue sometido Máximo Kirchner: "En el día de la fecha y de modo programado fue intervenido quirúrgicamente en este Hospital, Máximo Carlos Kirchner, por cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral. Se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución, quedando internado para controles y seguimiento".

El cistoadenoma parotídeo bilateral es una neoplasia benigna extremadamente rara de las glándulas salivales, caracterizada por un crecimiento lento y asintomático de masas quísticas en ambas glándulas parótidas . Aunque benigno, se requiere extirpación quirúrgica para confirmar el diagnóstico y evitar infecciones o complicaciones.

El viernes por la mañana y antes de entrar al quirófano, el hijo de la expresidenta Cristina Kirchner, había escrito un posteo en sus redes sociales.



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