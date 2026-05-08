EE.UU. desclasificó archivos sobre OVNIs y un Larreta "marciano" se enganchó con un famoso video

Por orden de Donald Trump, Estados Unidos desclasificó más de 150 archivos sobre OVNIS y vida extraterrestre ¿Qué tiene que ver Horacio Rodríguez Larreta con esto? Que el exjefe de Gobierno porteño compartió un posteo con un famoso video que lo muestra en una situación entre ridícula y simpática, bailando folclore de un manera un poco torpe en un centro de jubiilados.

Caption

"Hay archivos que nunca debieron salir a la luz", escribió Larreta para reirse de sí mismo, igual que ya lo había hecho en su momento ante semajante pieza audiovisual.

Extraterrestres: revelación prometida y misterio creciente

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El video en cuestión es en Mendoza, en agosto de 2023, durante la campaña del dirigente como precandidato presidencial. Se lo ve bailando folclore intentando el tradicional gesto de la mano con el pañuelo, sin lograr hacerlo con destreza.

Bastante desorientado, con dificultades para seguir los pasos de su compañera de baile y sin pañuelo, Larreta se aventuró a la pista y no faltaron los memes y comparaciones. “Cuando arranque el curso de baile no diré nada, pero habrá señales”, comentó el entonces precandidato en su cuenta de Twitter, burlándose de sí mismo.

La intervención de hoy le deparó todo tipo de reacciones, desde un "pelado del bien" y recuerdos nostálgicos de su gestión porteña entre 2015 y 2023, hasta "palos" de detractores que prefieren no recordarla.

LT