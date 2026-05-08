Los chats entre Manuel Adorni y el contratista que revelan como intento condicionar su declaración

La declaración judicial de Matías Tabar, el contratista que llevó adelante la remodelación de la casa que Manuel Adorni posee en el country Indio Cua, desató una fuerte conmoción política y judicial. El constructor aseguró ante el fiscal Gerardo Pollicita, bajo juramento de decir la verdad, que el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, destinaron unos 245 mil dólares a las obras de refacción y decoración de la propiedad, pagos que, según sostuvo, se realizaron en efectivo. Pero el impacto de su testimonio no terminó ahí: el expediente incorporó además una serie de chats entre ambos previos a la declaración, donde el jefe de Gabinete intentó contactarlo para hablar sobre su presentación ante la Justicia.

El testimonio de Tabar fue uno de los más sensibles dentro de la investigación que busca determinar si existió enriquecimiento ilícito por parte del funcionario. Durante su paso por tribunales, el contratista no solo describió los trabajos realizados en la vivienda (entre ellos, la construcción desde cero de una cascada en la pileta) sino que además aportó documentación y entregó su celular para que sea peritado.

La medida fue ordenada por el juez Ariel Lijo y podría abrir una nueva etapa en la causa. Los investigadores buscan recuperar mensajes, fotografías, audios y otros elementos vinculados con las obras y con el vínculo entre el funcionario y el contratista.

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"¡La cascada!", le gritaron a Adorni, y en el aire dijo: "Es mi intimidad... el baño de mi casa"

Según pudo reconstruirse a partir de fuentes ligadas al expediente, Adorni sabía que la declaración de Tabar podía comprometerlo. Así como mostró imágenes y entregó papeles sobre en qué y cómo gastó la familia del funcionario los 245 mil dólares (40 mil corresponden a los honorarios que se le abonaron al técnico y su socio), el constructor también dejó registro de chats que mantuvo con Adorni.

Es que, días antes de que el constructor se presentara ante la fiscalía, ambos mantuvieron conversaciones por WhatsApp que hoy forman parte de la investigación judicial, que evalúa si podría encuadrarse dentro de una conducta irregular por parte del funcionario, respaldado políticamente por los hermanos Milei.

Clarín accedió al contenido de los chats de la polémica. Debido al hermetismo de las fuentes judiciales que lideran este proceso, esta es la reconstrucción del intercambio final de WhatsApp entre el imputado y el testigo clave al que no pudo persuadir en nada, aunque lo intentó.

El intercambio comenzó de manera informal.

—Hola querido—, lo habría saludado Adorni.

—Hola, te vi en el Congreso—, fue la respuesta de Tabar.

—Sí. Me salió bien—, se autoelogió el jefe de Gabinete sobre su performance en la Cámara baja.

—Bueno, fuerza.

Pero luego la conversación tomó otro tono.

—Che, quería hablar con vos por el tema de la declaración…

—Bueno.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, el jefe de Gabinete avanzó entonces con un mensaje que hoy analizan los investigadores:

—Sabés que podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado.

—Ok.

—Todo esto es político—, intentó convencer el funcionario al constructor.

—Dale, hablamos Manuel. Que me llamen.

Fuentes cercanas al caso señalaron que Tabar se sintió incómodo con la situación y que, tras ese intercambio, decidió consultar a un abogado penalista. El asesoramiento jurídico habría sido determinante para que tomara distancia del funcionario antes de declarar.

—Hola Matías.

—Hola Manu.

—Bueno, habíamos quedado que si necesitabas ayuda para declarar…

La respuesta de Tabar marcó un quiebre definitivo en la relación:

—Mirá, Manuel, te quería contar que hablé con gente que sabe de derecho y me aconsejaron que no tenemos que tener ninguna comunicación más entre nosotros.

El funcionario habría respondido con sorpresa:

—Pero…

Tabar fue entonces explícito y definitivo:

—Manu, te agradezco. Nosotros vamos a contar toda la verdad.

Adorni intentó bajarle el precio y el tono a la presión de Patricia Bullrich: "Me spoileó, está bien..."

Ese intercambio quedó incorporado de manera textual en el expediente judicial. Desde entonces, ambos no volvieron a tener contacto.

El lunes pasado, Tabar ratificó su versión ante la fiscalía y aportó detalles sobre las obras realizadas durante alrededor de diez meses en la propiedad del country Indio Cua. Según su declaración, unos 40 mil dólares del total correspondieron a honorarios profesionales.

La declaración produjo la reacción del propio presidente Javier Milei, quien intentó desacreditarlo describiéndolo como “militante kirchnerista”. Tabar no milita en dicho espacio y, sobre todo, el Presidente tiene prohibido involucrarse en causas judiciales en trámite. En la Justicia descartan que el declarante sea denunciado por falso testimonio.

RM/fl