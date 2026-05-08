"¡La cascada!", le gritaron a Adorni, y en el aire dijo: "Es mi intimidad... el baño de mi casa"

Aunque durante el programa con Fantino se lamentó por incidentes anteriores y por las medidas de seguridad que toma como funcionario, la llegada de Manuel Adorni en la noche del jueves a los estudios de Neura fue sin grandes problemas, aunque en meddio de un alboroto de periodistas y curiosos.

El grito que prevalació entre el barullo aludió a un "hit" del escándalo por presunto enriquecimiento. "¡La cascada, Adorni!", se escuchó de un voz de mujer.

Adorni intentó bajarle el precio y el tono a la presión de Patricia Bullrich: "Me spoileó, está bien..."

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Ya en el aire, Adorni se estaba autocalificando como "un tipo sencillo en el sentido del goce, de lo que me da felicidad", cuando el entrevistador Alejandro Fantino, con una mezcla de tono cómplice y "picante", lo cortó: "Hubo gente a la que le dio un poco de vergüenza ajena cuando te empezaron a matar con la cascada".

"También es parte de mi intimidad ... lo que tengo, lo que no tengo...", arrancó Adorni con la respuesta.

Intervino el abogado y panelista del programa, Agustín Rodríguez, quien dijo: "Lo de la cascada fue mala leche".

"Ta bien, pero... el baño de mi casa", respondió el jefe de Gabinete.

LT