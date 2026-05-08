Cómo es el acuerdo del SEP con el Gobierno de Córdoba: aumento de alrededor del 40% y no remunerativos

El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) de Córdoba aprobó la propuesta salarial de la administración de Martín Llaryora que establece un aumento del alrededor del 40%.

“Ha sido en relación del 40%. Para nosotros es importante, cobrarían casi un 25% de forma inmediata con adicional no remunerativo. Porque se va a ir aplicando de acuerdo a lo que es el IPC y a partir de junio empieza el sistema del IPC hasta el mes de diciembre porque es más corto el plazo que nosotros hemos pedido con el tema de la pauta salarial y en septiembre se implementará una revisión correspondiente del resto de las nuevas cosas que hemos implementado dentro del acta en el cual vamos a firmar”, explicó el secretario general Sergio Castro.

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Cuál es la propuesta aceptada por el SEP

“Estos montos los estarían cobrando ahora para fin de mes. Hemos solicitado que además de eso el banco no toque este adicional no remunerativo para que el compañero pueda recibir el dinero sabiendo de que la Bancor prácticamente toma todo y no le deja nada a su recibo de sueldo”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Y luego completó: “Además de eso hemos determinado que sí o sí no le toque el salario familiar, la cuota alimentaria, y la gente que tiene chicos discapacitados que el banco tampoco lo toque porque me parece que no le da la posibilidad de poder llegar a fin de mes más allá de esta situación de crítica que se está viviendo”.

“Sabemos que es insuficiente, lo reconocemos, pero determina en ese porcentaje el 40%, lo más significativo que esto lo empieza a cobrar ahora a partir del fin de mes, ahora el día 15 cobra un porcentaje por planilla adicional y se complementa a fin de mes con el sueldo correspondiente”, precisó Castro.

Qué otros aspectos tiene la propuesta al SEP

“Hay otros condimentos que son importantes que están demorados y que también se va a implementar el pago ahora con este mes que son todos de la recategorización. Más de 5.300 personas van a estar cobrando la recategorización correspondiente, con retroactivo igual al mes de enero que eso es lo que ha solicitado el gremio y aparte de eso también para la gente de la 72, 73 que también va a implementar el sistema y es de exactamente la misma manera”, detalló.

Además señaló que se ha quitado “dentro de este esquema algo que también es importante, el tema de las altas por bajas, para que no se implemente más el sistema de contratos de tres meses específicamente en los sectores hospitalarios que es el lugar más crítico que vienen haciendo por tres meses y van cayendo”.

“También hemos planteado la necesidad de que se modifique el diferimiento para que aquella gente que cobra un poco más en relación de su jubilación y la modificación del artículo 58 que determina qué significa el piso para la gente que son pensionados”, informó Castro.

El gremialista insistió en que “es insuficiente pero también sabemos que en otros sectores están acordando porcentajes de un aumento casi del 1%”.

“De esta manera creo que le damos un incentivo mucho más diferente a los compañeros de empleo público en la provincia de Córdoba”, concluyó Castro.

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Cuál es el acuerdo con el SEP

Abril 2026

Escalafón general y contratados

Incremento no remunerativo de 175 mil pesos

Personal de salud

Incremento no remunerativo de 140 mil pesos

* Se realizará dicho pago por planilla adicional. Fecha aproximada 15 de mayo.

Mayo 2026

Escalafón general y contratados

Incremento no remunerativo pasa a 235 mil pesos

Personal de salud

Incremento no remunerativo pasa a 200 mil pesos

Junio a Diciembre

Se otorgarán aumentos mensuales de acuerdo al IPC del mes anterior sobre el básico, conceptos remunerativos y el ítem creado en el acuerdo.

Jubilados

Recibirán una suma no remunerativa de $40 mil para mayo o junio según diferimiento, y la misma pasará a $46 mil para junio o julio de acuerdo al diferimiento.