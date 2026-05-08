Oscar Zago sobre la Libertad Avanza: "Están sumergidos en una interna feroz"

El diputado nacional Oscar Zago aseguró que en la Libertad Avanza "están inmersos en un problema interno gravísimo" al analizar el presente del oficialismo libertario.

"El problema que tiene hoy el partido La Libertad Avanza, es que están sumergidos en una interna feroz. Nosotros que venimos de los partidos tradicionales tenemos interna, la solucionamos, nos cagamos a palo, cerramos la puerta en un cuarto oscuro, nos cagamos a palos, salimos afuera y decimos 'che ganó fulano, este conduce, nosotros acompañamos'", explicó el legislador del MID.

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"Interna feroz"

"Ellos se desangran porque no están acostumbrados y se desangran, se empiezan a hacer las denuncias cruzadas y son graves las denuncias" agregó en declaraciones a Radio 10 al referirse a la Libertad Avanza.

"Es un problema interno. Que no nos acusen más a los opositores. El miércoles pasado nos echó la culpa que éramos golpistas los diputados, fuimos golpistas viejo, a los 10 minutos se contradijo y dijo que ´fue el Congreso más reformista de la historia´. Che viejo, o somos golpistas o somos reformistas, decidite porque no te entendemos", cuestionó Zago.

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Qué dijo Zago sobre Adorni

Además señaló que el jefe de Gabinete Manuel Adorni "cuando empezó con la mentira y nos mintió a todos los ciudadanos que él no había viajado y después le empezaron a aparecer los viajes, fue algo muy innecesario porque es innecesario para nosotros que nos mienta".

"Él tenía que ocultar, después de un año y medio darnos consejos y dictar todos los días hacia los periodistas en Casa Rosada, y nos decía cuál era la moralidad del día y cómo te tenías que comportar, cuál era lo bueno y lo malo", enfatizó Zago.

También consideró que el caso Adorni es un "tema terminado" porque el funcionario tiene el "boleto picado".

“Tienen un problema porque tenés que demostrar que en un año cambió tanto lo que vos hiciste. Yo creo que encima lo quisieron ayudar y lo perjudicaron más todavía porque ¿cómo haces ahora en un año que hiciste todo violentamente de tenías del cero al 10 tenías dos y ahora ¿cómo haces para demostrar que tenés ocho? Es un problemón", concluyó el diputado de MID.