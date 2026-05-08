El oficialismo ampliará la denuncia por la “falsa médica” y apunta a posibles encubrimientos

El caso de la “falsa médica” en Chaco volvió a sumar tensión política este viernes luego de que diputados del interbloque oficialista Chaco Puede confirmaran que impulsarán una ampliación de la denuncia judicial para profundizar la investigación sobre posibles responsabilidades dentro del sistema sanitario provincial.

El anuncio fue realizado frente a la Legislatura por los diputados Iván Gyoker y Jorge Gómez, quienes aseguraron que buscarán avanzar sobre eventuales irregularidades administrativas, sanitarias y políticas vinculadas al ejercicio ilegal de la medicina.

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, afirmó Gyoker durante la conferencia de prensa.

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El foco puesto en controles y denuncias previas

Según sostuvo el legislador oficialista, la investigación judicial sostiene que la mujer acusada habría ejercido ilegalmente como médica desde 2023 en hospitales públicos chaqueños. “Vamos a hacer el pedido de ampliación de denuncia para evaluar todas las responsabilidades que hubo a lo largo de este tiempo”, señaló.

Gyoker también vinculó el expediente actual con antecedentes registrados en años anteriores relacionados con presuntos “médicos truchos” dentro del sistema sanitario provincial. “Hay denuncias anteriores donde no se tomaron las acciones correspondientes y se puso en riesgo la salud de los chaqueños”, sostuvo.

Críticas a la gestión anterior

Uno de los momentos más duros de la conferencia se produjo cuando Gómez cuestionó la actuación del gobierno provincial anterior frente a alertas que, según indicó, ya existían desde 2022. “Desde agosto de 2022 sabían de la existencia de un médico trucho y no hicieron absolutamente nada”, afirmó.

El diputado sostuvo que hubo denuncias previas que no derivaron en medidas judiciales ni administrativas y remarcó que la situación permitió que la acusada continuara trabajando dentro del sistema de salud. “No se presentaron como querellantes, no ampliaron la denuncia y no lo buscaron”, expresó.

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Además, aseguró que en 2023 volvió a presentarse otra denuncia relacionada con el mismo caso y tampoco se avanzó en medidas concretas.

El Gobierno defendió el accionar actual

Durante la conferencia, el oficialismo también buscó diferenciar la actuación de la actual gestión provincial respecto de casos anteriores.

Gyoker remarcó que fue el propio Gobierno provincial el que impulsó la denuncia judicial y coordinó el operativo para localizar a la mujer en la provincia de Buenos Aires. “La Policía del Chaco fue a buscarla para que pueda ser juzgada en la provincia”, afirmó. También señaló que ya fueron apartados funcionarios y responsables hospitalarios vinculados a tareas de control y supervisión.

Otro de los puntos que generó preocupación durante la conferencia estuvo relacionado con el posible impacto sanitario del caso. Uno de los periodistas presentes mencionó que la mujer investigada habría firmado actas de defunción de al menos diez pacientes mientras ejercía sin título habilitante. Frente a esa consulta, Gómez sostuvo que el Estado provincial deberá asumir las responsabilidades que correspondan.

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“El Estado se tiene que hacer cargo y se va a hacer cargo”, afirmó. Además, confirmó que el Ministerio de Salud buscará constituirse como querellante dentro de la causa judicial.

La investigación sigue abierta

La causa se inició luego de detectarse que una mujer habría trabajado como médica en hospitales públicos del interior chaqueño utilizando documentación presuntamente falsa.

Según la investigación, la acusada intervino en guardias médicas, firmó documentación oficial y desempeñó tareas sanitarias sin contar con título habilitante. La mujer fue detenida días atrás en la provincia de Buenos Aires tras un operativo realizado por la Policía del Chaco y permanece a disposición de la Justicia.

En paralelo, el Ministerio de Salud y áreas administrativas provinciales avanzan con investigaciones internas para determinar si existen otros casos similares dentro del sistema sanitario.