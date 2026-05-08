Trasladan al Chaco a la mujer acusada de ejercer ilegalmente como médica en hospitales públicos

Este viernes inició el traslado de Lidia Mabel Ojeda, acusada de ser una "falsa médica" en Chaco, desde la provincia de Buenos Aires hacia territorio chaqueño, donde deberá quedar a disposición de la Justicia que la investiga por presunto ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos.

El operativo comenzó durante la mañana, cuando efectivos de la División Investigaciones Complejas retiraron a la mujer del Destacamento de Policía Femenina de San Martín, ubicado en Villa Maipú, partido bonaerense de Tres de Febrero, lugar donde permanecía detenida desde su captura.

Según estimaciones policiales, el arribo a Presidencia Roque Sáenz Peña está previsto para la madrugada de este sábado.

Investigan cómo logró trabajar en hospitales públicos

La investigación judicial intenta determinar de qué manera Ojeda habría conseguido desempeñarse como médica de guardia en hospitales públicos chaqueños utilizando, presuntamente, documentación falsa y una matrícula profesional ajena.

El oficialismo ampliará la denuncia por la “falsa médica” y apunta a posibles encubrimientos

La causa es encabezada por el fiscal subrogante Gustavo Valero, mientras que otras líneas investigativas también son impulsadas por el fiscal Marcelo Soto. Según trascendió, la acusada habría trabajado desde 2023 en distintos centros sanitarios de localidades como Quitilipi, Presidencia de la Plaza, Pampa del Infierno y Tres Isletas.

“Tengo entendido que ingresó en seis distintos hospitales de la provincia”, sostuvo Soto en declaraciones recientes. Los investigadores buscan establecer quiénes controlaron —o dejaron de controlar— la documentación presentada para su incorporación al sistema sanitario.

El celular secuestrado y los elementos hallados

Durante el traslado también se moviliza un teléfono celular marca Redmi secuestrado durante el procedimiento realizado en Buenos Aires y que será sometido a peritajes cuando llegue a Chaco.

En paralelo, la investigación ya había sumado otros elementos considerados sensibles tras allanamientos realizados en Sáenz Peña. Entre los objetos secuestrados aparecen insumos médicos, uniformes sanitarios, documentación de pacientes y restos de papeles quemados con sellos oficiales de Salud Pública.

Denunciaron al Ministerio de Salud de Chaco por las fallas que permitieron actuar a la “falsa médica”

Para los investigadores, esos elementos podrían indicar un intento de eliminar documentación antes de abandonar la provincia.

Una muerte bajo análisis y posible cambio de carátula

Mientras avanza la causa principal, la Justicia también analiza un expediente vinculado al fallecimiento de un hombre cuya atención médica habría estado relacionada con Ojeda.

Según explicó el fiscal Soto, existen inconsistencias detectadas en el certificado de defunción y ahora se intenta determinar cuál fue realmente la intervención de la acusada. “Ella no podía firmar certificados de defunción, ni de nacimiento ni de ninguna otra índole”, remarcó el funcionario judicial.

La fiscalía evalúa unificar expedientes y no descarta que la situación procesal de Ojeda pueda agravarse si se comprueba participación en muertes bajo investigación.

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El escándalo político y las denuncias cruzadas

El caso también generó una fuerte repercusión política en el Chaco y abrió cuestionamientos sobre los controles internos del sistema sanitario provincial. Desde el oficialismo, diputados de Chaco Puede anunciaron que impulsarán una ampliación de la denuncia judicial para investigar responsabilidades administrativas y sanitarias.

En paralelo, el interbloque Frente Chaqueño presentó una denuncia contra el Ministerio de Salud provincial al considerar que existieron “graves fallas de control” que permitieron que Ojeda trabajara durante meses en hospitales públicos.

La oposición sostiene que la mujer figuraba en planillas oficiales, cobraba guardias y firmó certificados médicos sin que se activaran mecanismos de verificación.

Según la investigación judicial, Ojeda habría utilizado la matrícula profesional perteneciente al médico Horacio Daniel Vázquez para desempeñarse como profesional de la salud. Con esa identidad, presuntamente atendió pacientes, realizó guardias médicas, recetó medicamentos y firmó al menos varios certificados de defunción.