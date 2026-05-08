“Voy a ver cuánto puedo manotear”: el audio que complica a un policía en la causa por cocaína robada

La investigación federal por el intento de robo de cocaína durante una quema judicial de estupefacientes en Colonia Benítez sumó una prueba sensible: una pericia de Gendarmería Nacional sobre el teléfono celular de uno de los policías acusados reveló audios, imágenes y conversaciones que ahora forman parte del expediente judicial.

El análisis fue realizado sobre un dispositivo Samsung atribuido al efectivo Gustavo Andrés Quizama, uno de los nueve policías investigados por la presunta maniobra ocurrida durante la destrucción de droga secuestrada en diciembre de 2025.

Según pudo reconstruir la investigación, uno de los audios incorporados al expediente contiene una frase considerada clave por los investigadores: “Mañana quemamo (...) voy a ver cuánto puedo manotear”.

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Una extracción con miles de archivos y conversaciones

La pericia, realizada mediante el sistema Cellebrite y elevada a la Unidad Fiscal Federal de Resistencia, permitió acceder a un volumen masivo de información almacenada en el dispositivo.

De acuerdo al informe, los peritos extrajeron 47.901 mensajes, más de 8 mil registros de llamadas, más de 633 mil imágenes y alrededor de 132 mil audios.

Entre los archivos analizados apareció un mensaje de voz atribuido “presumiblemente” a Quizama y grabado antes del operativo de incineración realizado el 18 de diciembre de 2025. “Mañana quemamo (...) ya voy, voy a ver cuánto puedo manotear”, se escucha en el audio transcripto por los investigadores.

Para la fiscalía, la conversación resulta relevante porque situaría al imputado en la previa del procedimiento donde, según la hipótesis judicial, un grupo de policías intentó sustraer parte de la cocaína destinada a destrucción.

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Las llamadas durante la quema judicial

La reconstrucción telefónica también detectó comunicaciones entre Quizama y otros efectivos investigados durante la mañana del operativo realizado en el polígono policial de Colonia Benítez.

En uno de los intercambios, atribuido a una conversación con el policía Gustavo Acosta, se habla de mover vehículos y reorganizarse por la falta de un gazebo en el lugar.

En otra comunicación incorporada al expediente, Quizama habría dicho: “Bajá del patrullero y vení para acá. Tenemos que ir a buscar más cosas de adentro”. La respuesta atribuida al otro efectivo fue: “¿En serio me estás diciendo?”.

Además, el informe menciona conversaciones con un contacto identificado como “Of. Alegre”, donde se habla sobre el traslado de cubiertas destinadas a la quema.

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Imágenes de droga y una balanza

La pericia no se limitó a las conversaciones telefónicas. Entre los archivos recuperados también aparecieron imágenes fechadas entre el 17 y 18 de diciembre de 2025, es decir, durante las horas previas y el mismo día del procedimiento judicial.

Según el reporte de Gendarmería, en algunas fotografías se observa una bolsa con polvo blanco y una balanza utilizada para pesar estupefacientes.

Los investigadores sostienen que esas imágenes permitieron vincular el dispositivo con Quizama y reconstruir parte de la actividad registrada en torno al operativo.

Audios sobre “panes” y supuestas maniobras

El informe también detectó otras conversaciones consideradas de interés para la causa federal. En uno de los audios atribuidos al imputado se menciona a un intermediario que podía conseguir “unos panes” y trasladarlos en una mochila.

Otra de las frases incorporadas al expediente generó especial atención entre los investigadores: “Después le va a hacer venir, así nosotros le tumbamos una cosa así”.

Para Gendarmería, esas comunicaciones podrían reflejar vínculos con maniobras relacionadas al tráfico de estupefacientes y eventuales procedimientos armados.

La sospecha sobre una práctica reiterada

Uno de los pasajes más delicados del informe surge de un audio enviado por una mujer no identificada. Según la transcripción judicial, la voz femenina le reprocha al policía: “Vos estás acostumbrado a hacer esto, nosotros no (...) no sé lo que hacían ustedes con lo que guardaban”.

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Para los investigadores, esa conversación podría sugerir que la extracción de droga secuestrada no habría sido un hecho aislado dentro de la repartición policial bajo sospecha.

El operativo que desató el escándalo

La causa se originó tras el procedimiento realizado el 18 de diciembre de 2025, cuando se llevaba adelante la incineración de más de tres toneladas de marihuana y cerca de 80 kilos de cocaína.

Según la hipótesis de la Justicia Federal, un grupo de policías habría intentado sustraer cerca de nueve kilos de cocaína, valuados en unos 225 millones de pesos. La droga presuntamente iba a ser escondida en mochilas y en la caja de un patrullero.

El episodio provocó un fuerte impacto institucional debido a que el operativo se desarrollaba con presencia de autoridades judiciales, provinciales y policiales. La investigación está a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini y de la jueza federal Zunilda Niremperger.

Entre los policías investigados aparecen Gustavo Andrés Quizama, Franco Andrés Ramírez, Néstor Ariel Urne Canteros, Juan Nicolás Almirón Núñez, Gustavo Jesús Acosta, Rubén Héctor Alegre, Lucas Exequiel Martínez, Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García.