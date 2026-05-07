El policía acusado del doble crimen había sido denunciado y recuperó su arma tras un tratamiento psiquiátrico

Mientras la Justicia avanza con la investigación del doble crimen ocurrido en Puerto Vilelas, el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, confirmó que el cabo primero Luciano Etudie había atravesado un proceso de asistencia psicológica y psiquiátrica luego de una denuncia por amenazas radicada en 2025.

El efectivo policial permanece internado en grave estado tras el episodio en el que, según la investigación, asesinó a su padre en Resistencia y horas después mató a su expareja durante una toma de rehenes.

Romero explicó que el antecedente administrativo se originó por una denuncia realizada por una expareja del agente en enero del año pasado, situación que derivó en la apertura de un sumario interno y la retención preventiva de su arma reglamentaria.

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“Tuvo un hecho donde fue denunciado por amenazas por una pareja anterior”, indicó el jefe policial en declaraciones a Radio Libertad.

Cuatro meses de tratamiento y restitución del arma

De acuerdo con lo informado por la cúpula policial, Etudie permaneció durante cuatro meses bajo seguimiento del área de Medicina Laboral de la Policía del Chaco y luego recibió el alta médica correspondiente.

“Luego de cuatro meses de tratamiento psicológico obtuvo el alta médica y la portación de arma reglamentaria”, sostuvo Romero. El funcionario remarcó que la restitución del arma se produjo tras evaluaciones internas realizadas por profesionales de salud mental de la fuerza.

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Según precisó, el acusado prestaba servicios en la Comisaría Cuarta de Resistencia dentro del escalafón general de seguridad y realizaba tareas de prevención.

El acusado sigue internado y bajo custodia policial

Romero confirmó además que el cabo primero continúa internado en terapia intensiva en un sanatorio de Resistencia y permanece bajo custodia policial debido a la orden de detención vigente en su contra.

En paralelo, el Órgano de Control Institucional ya inició un sumario administrativo que podría derivar en la expulsión definitiva del agente.

“Cuando finalice el sumario administrativo, seguramente el instructor le sugerirá al ministro de Seguridad la medida expulsiva de la institución”, adelantó.

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“Hay que seguir depurando la fuerza”

El ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, también se refirió al caso y calificó a Etudie como “un asesino y un femicida”. También sostuvo que el episodio generó un fuerte impacto dentro de la institución policial y aseguró que el Gobierno provincial continuará profundizando controles internos.

“Hay que seguir trabajando y seguir apartando los elementos nocivos”, expresó. Además, reveló que durante la actual gestión se implementaron controles toxicológicos obligatorios para aspirantes e integrantes activos de la Policía del Chaco.

Se esperan nuevas declaraciones testimoniales

La investigación, encabezada por la fiscal Noelia Benítez, continuará este jueves con al menos seis declaraciones testimoniales, la mayoría correspondientes a efectivos policiales que participaron del operativo desplegado en Puerto Vilelas.

Los investigadores intentan reconstruir la secuencia completa de los hechos y determinar si el acusado planificó previamente el femicidio y el parricidio.