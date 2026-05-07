Chaco concretó su primera exportación de carne ovina a Omán y apunta al mercado árabe

La provincia del Chaco concretó este miércoles una exportación de carne ovina con destino a Omán, en Asia, en una operación que involucró a productores locales, al frigorífico Ovechás S.A.S. y al programa ganadero PROGANO.

La carga partió desde la localidad de Pampa del Infierno y será enviada desde el Puerto de Buenos Aires hacia el mercado asiático, en lo que representa la primera experiencia exportadora de este tipo para el sector ovino chaqueño.

Según se informó oficialmente, el embarque incluye 718 cajas de ovinos mayores, equivalentes a unas 14 toneladas de carne, aunque el acuerdo comercial contempla un total de nueve operaciones internacionales ya comprometidas.

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Una apuesta al desarrollo productivo del Impenetrable

Del operativo participaron productores de distintas localidades chaqueñas, entre ellas Machagai, Presidencia de la Plaza y Pampa del Infierno, además de productores de Salta y Sachayoj.

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, destacó el impacto económico y productivo que tendrá la apertura de nuevos mercados internacionales para el sector ganadero provincial.

“Hace dos años comenzamos un trabajo muy fuerte para recuperar el frigorífico, acompañar a los productores y reactivar los centros de desarrollo productivo. Hoy estamos concretando una exportación histórica que demuestra que el Chaco tiene potencial para producir, industrializar y exportar al mundo”, sostuvo.

El mandatario agregó además que el objetivo de la gestión provincial es consolidar una cadena productiva sustentable que permita generar empleo y valor agregado en el interior chaqueño. “Queremos que la mejor carne del país llegue a las mesas de los chaqueños, de los argentinos y también al exterior”, afirmó.

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El rol del frigorífico y los productores regionales

El ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, consideró que la exportación representa la consolidación de un proyecto orientado a fortalecer la producción caprina y ovina del Impenetrable.

“Estamos recuperando centros de desarrollo productivo y generando las condiciones para que los productores puedan comercializar tanto en el mercado interno como internacional”, indicó. Además, remarcó que el frigorífico permitirá integrar a pequeños productores de toda la región y potenciar el movimiento económico local.

Desde el frigorífico Ovechás S.A.S., su propietario Yasef Becher señaló que esta primera exportación forma parte de un acuerdo comercial más amplio con mercados árabes que contempla el envío de nueve contenedores. “Es una emoción enorme ver un producto 100 por ciento chaqueño llegar a uno de los mercados más exigentes del mundo”, expresó.

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Pampa del Infierno, punto de partida de la exportación

La intendenta de Pampa del Infierno, Glenda Seifert, celebró el acontecimiento y sostuvo que la operación demuestra el potencial productivo de la región. “Es un día muy especial porque esta carga sale desde Pampa del Infierno hacia el mundo. Esto demuestra que era posible recuperar el frigorífico y brindar oportunidades concretas a los productores”, afirmó.

También destacó la recuperación de los centros de desarrollo productivo ubicados en distintas localidades del Impenetrable, donde se brinda asistencia técnica, sanitaria y capacitación a los productores.