Chaco confirmó el cronograma de pagos de programas provinciales: cuándo cobra cada sector

El Gobierno del Chaco informó el cronograma de pagos de distintos programas provinciales, cuyos haberes comenzarán a acreditarse desde este viernes 8 de mayo a través del Nuevo Banco del Chaco.

Según detalló el Ministerio de Hacienda y Finanzas, los fondos estarán disponibles mediante todos los canales electrónicos habilitados por la entidad bancaria.

El esquema de pagos comenzará este viernes con el programa “Expertos”, dependiente del Ministerio de Salud.

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En tanto, el viernes 15 de mayo se abonarán las Becas Más Salud, también del área sanitaria, y las Becas Más Gobierno, correspondientes al Ministerio de Gobierno.

El cronograma finalizará el lunes 18 de mayo, jornada en la que se acreditarán los programas Más Desarrollo —ex Más Inclusión— y Canillitas, vinculados al Ministerio de Desarrollo Humano.

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Ese mismo día también se pagará el Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, dependiente del Ministerio de Educación.

Desde Hacienda señalaron que la planificación busca ordenar la distribución de pagos y evitar aglomeraciones, promoviendo además el uso de plataformas digitales para el acceso a los haberes.