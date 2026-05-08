Un senador radical contra Adorni: "Era el paladín de la anticasta y usó el poder para sus cositas"

El senador provincial de Corrientes, Sergio Flinta (UCR), se sumó a la ola de críticas contra el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, quien se encuentra bajo la lupa judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El legislador, una de las figuras de mayor peso en la alianza oficialista liderada por Juan Pablo Valdés, fue lapidario al contrastar el discurso de la gestión libertaria con los hechos denunciados.

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"Adorni era el paladín de la anticasta, retaba e insultaba a todos, pero resultó que él usa el poder para hacer sus cositas personales", disparó Flinta. Para el senador, el caso representa una contradicción directa con las promesas de campaña de La Libertad Avanza: "Venían a combatir la casta y la corrupción, y terminan con parte de su gabinete haciendo lo mismo".

El contraste con el caso de la cafetera

Uno de los puntos que más cuestionó Flinta es el respaldo explícito que el presidente Javier Milei mantiene sobre Adorni, a pesar de la gravedad de las acusaciones. El legislador recordó que otros funcionarios fueron removidos por hechos de menor impacto mediático o patrimonial.

"No entiendo por qué Milei sigue apoyando a Adorni. Por cosas aún menos graves muchos volaron por los aires", señaló, haciendo referencia implícita al despido de Constanza Cassino tras la polémica compra de una cafetera de lujo. "Por una cafetera voló uno", sentenció para subrayar la disparidad de criterios en la Casa Rosada.

El "intringulis" del poder

En el tramo más picante de sus declaraciones, Flinta deslizó una sospecha sobre la mesa chica del Ejecutivo Nacional. "Voy a decir algo, aunque no puedo demostrarlo: creo que hay un intringulis muy particular en el centro del poder, hay una relación que trasciende la relación de hermanos entre los Milei, e incluye a otros protagonistas", lanzó, dejando abierta la interpretación sobre la dinámica interna entre el Presidente, su hermana Karina y el círculo de mayor confianza.

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Preocupación por el empleo y la economía

Más allá de la interna política, el senador provincial analizó con preocupación el escenario socioeconómico actual. Advirtió sobre un deterioro en las condiciones laborales y un malestar social creciente que, según su visión, se siente con más fuerza en los grandes centros urbanos del país.

"La situación es preocupante. Creció el empleo en negro y la pérdida de empleo. Hay un estado de enojo que no es bueno", analizó Flinta en declaraciones a radio Dos. Si bien destacó que en provincias como Corrientes el impacto se logra mitigar con políticas locales, advirtió que la realidad nacional es compleja y requiere atención urgente.