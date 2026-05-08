El intendente de Corrientes sobre la Autovía 12: "Nación debe decidirse a financiar la obra"

El Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes aprobó este jueves una iniciativa que busca arrojar luz sobre el estado real de la Autovía 12 (Travesía Urbana). El proyecto solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que requiera a Vialidad Nacional (Distrito 10) información precisa para ratificar o rectificar los niveles de ejecución de una obra que hoy se encuentra paralizada y bajo la lupa política.

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La controversia estalló luego de la reciente exposición del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, ante el Congreso. En su informe, el funcionario aseguró que la Autovía de Corrientes presenta un avance físico del 77,58%, cifra que fue rápidamente cuestionada por la oposición y por los propios vecinos que transitan diariamente la zona.

Polich: "No hay diálogo y falta plata"

El intendente de la Capital, Claudio Polich, se mostró sumamente crítico con la situación y con la gestión nacional del proyecto. Aseguró de forma tajante que hoy "no hay diálogo con Vialidad Nacional" respecto a los plazos o el reinicio de las tareas.

Consultado sobre el supuesto envío de una partida de 3.500 millones de pesos por parte de la administración de Javier Milei para reactivar los trabajos, el jefe comunal fue contundente: "Son 2 millones de dólares que, para una obra de esa característica, no alcanza".

Para Polich, la solución excede los anuncios parciales. "El Gobierno nacional debe decidirse a financiar la obra", dijo a radio Dos.

El costo de la parálisis

La detención de los trabajos en la Travesía Urbana no solo representa un problema de infraestructura, sino que afecta directamente la vida cotidiana de los correntinos. El intendente enumeró las consecuencias críticas de tener la obra a medio terminar:

Inseguridad vial: cruces peligrosos y señalización deficiente que aumentan el riesgo de siniestros.

Logística: complicaciones severas para el transporte de cargas y el abastecimiento.

Obras complementarias frenadas: afecta directamente la salida del Aeropuerto y el cruce estratégico del barrio Pirayuí, dos puntos neurálgicos de la capital.

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Con este pedido de informes, el Concejo Deliberante busca que Nación formalice los datos técnicos y financieros para determinar si el porcentaje de avance anunciado por Adorni se condice con la realidad del terreno o si se trata de una estimación que no contempla el deterioro por el paso del tiempo.