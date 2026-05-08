Rutas a la deriva: Corrientes no tiene ninguna balanza de control de camiones en funcionamiento

La infraestructura vial de la provincia de Corrientes enfrenta una situación crítica que pone en riesgo la durabilidad del asfalto. Según denunciaron trabajadores de Vialidad Nacional, los tres puestos de balanza destinados al control de peso de camiones en territorio correntino —Paso de los Libres, Alvear y Caá Guazú— se encuentran actualmente fuera de servicio.

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Hugo Sandoval, referente de los trabajadores del organismo, explicó que la falta de estos controles permite que el transporte de cargas circule por las rutas nacionales sin ningún tipo de verificación, lo que acelera el desgaste de las calzadas. "La balanza es como un riñón dentro de la estructura vial; es fundamental para la funcionalidad del sistema", comparó.

El estado de los tres puestos estratégicos

El panorama descrito por los operarios muestra diferentes causas para la parálisis de cada punto de control:

Alvear (Ruta 14): era la única que funcionaba hasta mayo del año pasado. Cumple un año inactiva debido a un problema en el circuito eléctrico que afectó a todo el predio. "Tenemos los repuestos electrónicos, pero lo que nos falta son los cables de alta y media tensión para modificar las líneas de iluminación", detalló Sandoval a We News!.

Paso de los Libres: dejó de operar tras la construcción de la autovía. Según denunciaron, el nuevo puesto de control no fue incluido dentro del proyecto de obra original, dejando este tramo clave sin fiscalización.

Caá Guazú (Ruta 123): ubicado en un punto estratégico para controlar la salida de las canteras de Yofre, el puesto fue quedando abandonado y terminó cerrando por falta de presupuesto.

Un peligro para la inversión vial

La inactividad de las balanzas no solo representa un incumplimiento de la Ley de Tránsito —que establece la obligatoriedad del ingreso al pesaje para los transportistas— sino que impacta directamente en las arcas públicas. Sin el control de los excedentes de peso, las rutas proyectadas para una vida útil determinada se destruyen en mucho menos tiempo.

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En cuanto a la faltante de estas herramientas, Sandoval explicó que no se sabe con cuánta carga están circulando los camiones por las vías nacionales en la provincia. La falta de presupuesto para reparaciones básicas, como el cableado en Alvear, mantiene frenada una tarea que debería realizarse las 24 horas.

Mientras la provincia discute la reactivación de obras como la Autovía 12, los trabajadores advierten que de nada sirve construir nuevas rutas si no se cuenta con los "riñones" del sistema para proteger la infraestructura existente del tránsito pesado sin control.