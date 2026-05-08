Cómo comprar en 24 cuotas sin interés en el Hot Sale con el Banco de Corrientes

En el marco del Hot Sale 2026, el Banco de Corrientes anunció una batería de beneficios para sus clientes a través de su plataforma de marketplace, Tienda MÁSBanCo. Durante tres jornadas consecutivas, los usuarios podrán acceder a una financiación excepcional de hasta 24 cuotas sin interés y una amplia gama de descuentos en múltiples rubros.

La promoción estará vigente desde el lunes 11 de mayo a las 00:00 hasta el miércoles 13 a las 23:59. El evento busca incentivar el consumo digital permitiendo a los correntinos equiparse en sectores clave como tecnología, electrodomésticos, hogar, salud, belleza y juguetería.

Financiación y ahorro máximo

El principal atractivo de esta edición es la posibilidad de pagar en 24 cuotas sin interés utilizando las tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el BanCo. Además, la entidad informó que habrá envío gratis en artículos seleccionados, lo que representa un ahorro directo significativo en productos de gran porte.

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Para quienes buscan maximizar los beneficios, la plataforma permite el canje de puntos acumulados por consumos previos con tarjetas de crédito, integrándolos como parte de pago para reducir el costo final de los productos.

Premios y "sorpresas"

Más allá de los descuentos, el marketplace habilitó la participación en sorteos por premios mundialistas, sumando un componente lúdico a la experiencia de compra.

Asimismo, desde la entidad adelantaron que "muy pronto" se dará a conocer un beneficio extra sorpresa a través de sus canales oficiales, el cual funcionará como incentivo adicional para quienes operen durante estos tres días.

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Cómo acceder y medios de pago

Para aprovechar las ofertas, los clientes deben ingresar a www.tiendamasbanco.com.ar validando su identidad con el usuario de MÁSBanCo o Banca Web. Los medios de pago habilitados para el evento son:

Tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BanCo .

Tarjeta de débito Visa .

Pagos con QR a través de MODO.

Con esta iniciativa, el Banco de Corrientes busca posicionar su tienda virtual como una alternativa competitiva frente a los grandes retailers nacionales, ofreciendo condiciones de financiación que hoy resultan difíciles de hallar en el mercado convencional.