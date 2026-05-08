Caso Nahuá: arresto domiciliario y tobillera electrónica para el abogado José Codazzi

En una resolución que generó controversia inmediata, el juez de Garantías de la ciudad correntina de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos, ordenó el arresto domiciliario para el abogado José Alejandro Fernández Codazzi. El letrado se encuentra imputado por los delitos de encubrimiento agravado y sustracción de menores en grado de partícipe necesario, tras ser acusado de facilitar la huida de Josías Santos Regis y su hijo de 6 años.

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A través de la Resolución N.º 180, dictada este 7 de mayo, el magistrado decidió no hacer lugar al pedido de prisión preventiva que había formulado el fiscal Javier Mosquera.

En su lugar, optó por una medida de coerción "menos gravosa" solicitada por la defensa oficial, que permitirá al imputado esperar el juicio fuera de una unidad penal.

Tobillera electrónica y controles sorpresivos

Pese a evitar la cárcel, el beneficio de la domiciliaria para el denominado por algunos sectores como "el abogado del diablo" conlleva restricciones severas. Según el fallo, Codazzi deberá cumplir con:

Geolocalización: el uso obligatorio de un dispositivo electrónico ( tobillera ) para monitorear sus movimientos.

Vigilancia policial: agentes de la Comisaría Primera de Esquina realizarán controles periódicos, sucesivos y sorpresivos dos veces por semana.

Supervisión judicial: intervención directa del Servicio Social Forense y la realización de un informe socioambiental de su entorno.

La medida fue comunicada de inmediato a la Jefatura de Policía de Corrientes, al Ministerio de Seguridad y al Registro Nacional de Reincidencia para garantizar su efectivo cumplimiento.

El rol de Codazzi en la fuga

La fiscalía sostiene que el abogado tuvo un papel determinante tras el ataque a balazos perpetrado por "El Brasilero" en el barrio Manzini.

De acuerdo con las pruebas recolectadas, que incluyen filmaciones de cámaras de seguridad, Codazzi habría utilizado su propia camioneta para trasladar al prófugo y al menor hacia una zona rural cercana a San Isidro, dificultando el operativo inicial de búsqueda y la activación de la Alerta Sofía.

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Revisión en Mercedes

El caso está lejos de cerrarse en esta instancia. Tras conocerse la resolución del juez Vallejos, la fiscalía presentó un recurso de impugnación, por lo que la situación procesal de Codazzi será revisada por el Tribunal de Revisión de Mercedes.