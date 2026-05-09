Manuel Adorni cercado: la Justicia investiga movimientos del funcionario en Criptomonedas

En estas horas, la Justicia se encuentra investigando movimientos de dinero digital de Manuel Adorni. Esto se presenta como una nueva prueba ante la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la información que trascendió, se habrían detectado “movimientos de entrada y salida” de fondos a través de criptomonedas.

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El fiscal Gerardo Pollicita había solicitado información de distintas plataformas digitales y los investigadores analizan las respuestas que fueron llegando.

Según se supo, algunos de los datos arrojados darían cuenta de movimientos de montos “menores”, en comparación con las cifras de los montos en efectivo que figuran en la causa. No se descarta la posibilidad de ampliar la información recibida con un estudio de “trazabilidad”.

Esos movimientos deberían haber sido informados en la declaración jurada patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción, pero no figuran en el documento.

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El secreto bancario del jefe de Gabinete y su esposa Bettina Angeletti fue levantado hace un mes, a pedido del fiscal de la causa.

Una vez concretado ese paso, Pollicita informó que avanzaría con nuevas medidas. Pidió que el Banco Central de la República Argentina reporte la totalidad de las cuentas bancarias y productos financieros, tarjetas, cajas de ahorro, cajas de seguridad, cuentas corrientes, plazos fijos, créditos, préstamos y demás registros existentes o que hubieren existido a nombre de Adorni, Angeletti y la firma MasBe, la consultora de coaching de Angeletti, con el detalle de toda la operatoria que hayan registrado.

La sospecha principal era sobre la posible existencia de cuentas en billeteras virtuales y plataformas de inversión. Por ese motivo, el fiscal pidió que se informen vinculaciones “con billeteras virtuales o digitales, cuentas de pago, CVU, alias y demás instrumentos o plataformas comprendidos en el régimen del Sistema Nacional de Pagos, individualizando a los proveedores de servicios de pago y a toda otra firma interviniente”.

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En paralelo, solicitó información a exchanges de criptomonedas como Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango.

La fiscalía aún espera más documentación de otras billeteras y agentes del sistema cripto, para terminar de consolidar la cifra total operada.

Los movimientos anteriores

Hasta el momento, los movimientos de dinero que habían quedado incorporados al expediente, ya fuera a través de testimonios o de documentación, estaban vinculados principalmente al uso de efectivo.

En una de las últimas declaraciones, el contratista Matías Tabar, quien realizó trabajos para la familia Adorni en dos propiedades, aseguró ante la Justicia que el jefe de Gabinete le abonó cerca de 245 mil dólares en efectivo por las obras, sin emisión de facturas.

Otro de los testimonios clave fue el de Pablo Martín Feijoo, quien afirmó que la operación de compraventa del departamento de Caballito, escriturado oficialmente en 230 mil dólares, incluía además un pago extra de 65 mil dólares por fuera de la escritura.

Según surge de la investigación, Adorni pudo concretar la compra del inmueble gracias a que las propietarias, dos mujeres jubiladas, aceptaron postergar más del 85% del pago.

La causa judicial apunta ahora a determinar si el nivel de gastos del funcionario resulta compatible con sus ingresos declarados. En ese marco, los investigadores también detectaron otros desembolsos realizados en efectivo por el matrimonio. Entre ellos aparece el viaje al Caribe realizado en diciembre de 2024, en el que el funcionario habría gastado casi US$9000 en efectivo para alojarse en dos complejos de lujo, según información aportada por una agencia de viajes.

El expediente también registra otros pagos en efectivo, como US$5000 destinados a la matrícula de ingreso al country Indio Cuá y otros US$6000 correspondientes a un viaje de Bettina Angeletti a Madrid.

RG