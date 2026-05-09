Bullrich comenzó su campaña porteña después de condicionar a Milei y Adorni

Patricia Bullrich lanzó su campaña. No lo dijo, no lo anunció, y ni siquiera definió si va a jugar en la Ciudad de Buenos Aires o en la escena nacional. Pero en los hechos, esta semana hizo exactamente lo que hace cuando decide que el barco en el que viaja empieza a hundirse: marcó distancia, subió el perfil y se posicionó en el único lugar donde una dirigente puede instalarse con credibilidad en este clima político. No fue solo el pedido de que Adorni presente su declaración jurada de inmediato.

Según pudo saber PERFIL, Bullrich también le transmitió al Presidente que el jefe de Gabinete debería dar un paso al costado. Y desde su círculo íntimo minimizaron con frialdad el “es una fenómena” que Adorni le dedicó en una entrevista con Fantino: la postura no cambia, dijeron, y la DDJJ tiene que presentarse ya. Fuentes libertarias consultadas por este medio leyeron la movida como “juego propio” antes que como una opinión técnica sobre el caso judicial.

El posicionamiento tiene dos ejes claros. El primero es la anticorrupción: Bullrich eligió diferenciarse del Gobierno del que forma parte en el único terreno donde el oficialismo está más expuesto que nunca, con el escándalo Adorni sumado a los créditos del Banco Nación a funcionarios y los avances en la causa ANDIS.

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El segundo es Ficha Limpia: en el Senado, Bullrich habilitó esta semana el tratamiento de esa iniciativa por fuera del paquete de reforma electoral, contra la voluntad de Karina Milei, que quería mantener todo atado. Es la bandera anticorrupción que más consenso genera en la opinión pública y que mejor le sienta a quien viene de pedir explicaciones patrimoniales al propio coordinador de su gobierno. Que haya empujado su aprobación por separado no es un gesto legislativo: es un movimiento de campaña.

En cuanto a dónde va a jugar, Bullrich no lo definió. Ante cada pregunta sobre la jefatura de gobierno porteña respondió con un escueto “soy senadora hace tres meses”. Pero las encuestas que circulan en el oficialismo la muestran como una de las figuras mejor posicionadas del universo libertario, y ya no como un proyecto exclusivamente porteño. Quienes creen en sus chances recuerdan los casi 24 puntos que sacó en la primera vuelta de 2023. Ese volumen propio puede catalizar el desencanto con los Milei. En el entorno de Karina, esa proyección nacional genera más alarma que cualquier pelea puntual.

Para entender lo que está haciendo Bullrich hay que mirar atrás. En el gobierno de De la Rúa, donde fue ministra de Trabajo, construyó un perfil de alta intensidad que tensionó permanentemente al Presidente. Cuando la reubicaron en Seguridad Social con menos poder del prometido, confrontó públicamente con sus colegas tres días seguidos hasta que De la Rúa la citó y le reclamó moderación. Bullrich renunció al día siguiente. Quince días había durado. Un mes después, el Presidente abandonaba la Casa Rosada en helicóptero. Bullrich ya no estaba.

El segundo antecedente es el más preciso. En octubre de 2025, entonces candidata a senadora, reclamó que Espert explicara su relación con el empresario narco Fred Machado. Lo hizo entre el 1 y el 3 de octubre. El 5, Espert renunció a su candidatura. La comparación con el caso Adorni es casi calcada. La diferencia es que Adorni es el hombre de máxima confianza de Karina, lo que hace el desenlace más difícil —pero no imposible. El tercer antecedente ilumina la dimensión estratégica: en 2023 apoyó a Milei sin usar a Macri de intermediario, consiguió el ministerio directamente y después abandonó el PRO por LLA. Le cerró el círculo a su ex jefe político con sus propias herramientas. Su fotografía con Macri en la cena de la Fundación Libertad esta semana no fue neutral. Macri fue quien le planteó a Milei su rechazo al nombramiento de Adorni. El abrazo lo saben leer en el karinismo.

El video de “Vogue” con el que Bullrich celebró su performance en las sesiones extraordinarias de febrero fue el primer aviso. Desde entonces construyó agenda propia: reuniones con dirigentes del Partido Nacional de Uruguay, viaje a Chile con foto con el alcalde de Santiago, presencia en el debate sobre el cierre de la Sala de Prensa de la Casa Rosada sentada entre los críticos del propio gobierno que integra. Se diferencia sin romper. Levanta perfil sin anunciarlo. Es exactamente lo que hizo en cada etapa de su carrera. Y siempre terminó en el lugar correcto cuando el barco naufragó.

Dos gestos en un día: reunión de Gabinete y recorrida por el sur porteño

Patricia Bullrich tuvo ayer una jornada con dos señales del Ejecutivo para bajar las tensiones. Por la tarde participó de la reunión de Gabinete en Casa Rosada, donde Javier y Karina Milei volvieron a respaldar a Manuel Adorni frente a todos los ministros. El Presidente abrió el encuentro con media hora de discurso y ratificó al jefe de Gabinete en el cargo. Bullrich también tomó la palabra en la reunión, en un clima de tensión disimulada que todos los presentes registraron. La decisión de ir al Gabinete –en lugar de esquivarlo– no es menor: confirma que su jugada de la semana no fue una ruptura sino una presión calculada desde adentro.

Pero lo que vino después fue todavía más llamativo. Horas más tarde, Bullrich recorrió el barrio de Lugano junto a Pilar Ramírez, la principal armadora porteña de La Libertad Avanza y persona de máxima confianza de Karina Milei en la Ciudad. La actividad, según informó Noticias Argentinas, estaba planificada desde hace dos semanas y formaba parte de la agenda de recorridas de Ramírez como titular de LLA-CABA. Bullrich visitó una fábrica de juguetes, ópticas, casas de ropa y perfumerías por la avenida Chilavert. Ante cada pregunta sobre sus planes políticos, respondió con un escueto “nada de política, soy senadora hace tres meses”. Y sobre Adorni: “Ya dije todo lo que tenía que decir”.

La foto con Ramírez es, en este contexto, un mensaje doble. Por un lado, Bullrich mostró que mantiene canales abiertos con el karinismo en el territorio porteño, justo cuando la interna con Karina escala en el plano nacional. Por el otro, una recorrida por Lugano es el tipo de actividad que hace quien está pensando en la jefatura de gobierno porteña. Que haya dicho que no está haciendo política no convenció a nadie en el ecosistema libertario.