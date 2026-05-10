Caso ANDIS: descubrieron compras con sobreprecios de hasta el 4239%

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo desarticulado por el Gobierno tras las acusaciones de corrupción que salieron a la luz en 2025, sigue trayéndole dolores de cabeza. El Ministerio de Salud encontró diferencias del 1000%, 2000% y hasta más del 4000% entre las facturas de compras por productos como prótesis, sillas de ruedas y andadores y sus valores de referencia en distintas empresas proveedoras.

Los datos surgen de un documento interno del Ministerio de Salud de abril de 2025, al que tuvo acceso el diario La Nación. Allí se registra, por ejemplo, la compra de un andador a un valor que supera en un 4239% al precio de referencia. "El análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público", se lee en el informe.

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