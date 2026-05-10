Piguillem sumó respaldo interno y acelera su armado para disputar la intendencia de Córdoba

El dirigente radical Sergio Piguillem empezó a mostrar señales concretas de construcción política rumbo a las elecciones municipales de 2027. En un encuentro organizado por el espacio “La Generacional”, el concejal reunió a referentes territoriales, dirigentes históricos y militantes provenientes de distintas líneas internas de la UCR, quienes expresaron públicamente su respaldo a una eventual candidatura para disputar la intendencia de la ciudad de Córdoba.

La reunión se realizó en la Seccional 11 y contó con representación de las 14 seccionales de la capital cordobesa, en una foto que dentro del radicalismo fue leída como un intento de empezar a ordenar el tablero opositor municipal. Participaron dirigentes vinculados al alfonsinismo, el mestrismo, el angelocismo y otros sectores internos que coincidieron en la necesidad de reconstruir una alternativa competitiva frente al peronismo cordobés.

Durante su discurso, Piguillem aseguró que su candidatura dejó de ser una aspiración individual para convertirse en “un sueño colectivo” dentro del radicalismo capitalino. “Hace mucho tiempo tengo un sueño que ya no es solamente mío, sino de muchísima gente a lo largo y ancho de Córdoba: que el radicalismo vuelva a gobernar la ciudad”, sostuvo.

Unidad radical y construcción territorial

El dirigente planteó además la necesidad de superar las peleas internas que atraviesan históricamente a la UCR cordobesa y reivindicó la convivencia de distintas corrientes dentro del partido. “Acá hay dirigentes que vienen del alfonsinismo, del mestrismo, del angelocismo y de otros sectores. Todos somos radicales y necesitamos esa diversidad para volver a gobernar Córdoba”, afirmó.

Piguillem sostuvo que su construcción política viene desarrollándose a partir del contacto con vecinos, centros vecinales, cámaras empresariales, pymes y asociaciones intermedias. Según explicó, el objetivo es construir una propuesta amplia que exceda la lógica partidaria tradicional. “No se puede conducir desde el monocolor ni desde una sola forma de pensar”, señaló el dirigente radical, en un mensaje que también pareció apuntar hacia sectores internos que todavía mantienen tensiones dentro del partido.

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Críticas a Passerini

El concejal aprovechó además el encuentro para lanzar fuertes críticas contra la gestión del intendente Daniel Passerini y contra el modelo de administración del peronismo cordobés en la capital. “La ciudad está detonada desde todo punto de vista. Córdoba tiene servicios pésimos y, además, carísimos”, afirmó.

Piguillem cuestionó especialmente el estado de las calles, el sistema de recolección de residuos y el funcionamiento del transporte urbano. “Los cordobeses viven haciendo filas interminables esperando colectivos que no llegan”, sostuvo.

También acusó al oficialismo municipal de gobernar sin planificación y de improvisar permanentemente en distintos conflictos urbanos. “Passerini está haciendo la plancha. Improvisa con los naranjitas, improvisa con el transporte y con la basura”, disparó. En paralelo, el dirigente reivindicó el legado histórico de los gobiernos radicales en Córdoba y recordó las gestiones de Ramón Bautista Mestre, Rubén Américo Martí y Ramón Javier Mestre. Según afirmó, gran parte de las obras estructurales de la ciudad fueron realizadas durante administraciones de la UCR.