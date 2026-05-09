La cláusula innegociable de Luis Juez en su alianza con los Milei en Córdoba

La sociedad política entre Luis Juez y La Libertad Avanza exhibe solidez en territorio cordobés. Aunque, detrás de la foto de unidad y de la construcción común con la mira puesta en 2027, sigue latente una tensión: la duda sobre si el poder libertario realmente está dispuesto a disputar la provincia o si, llegado el momento, podría terminar habilitando algún entendimiento con el PJ cordobés.

En ese contexto se leyó el mensaje que Juez lanzó en el locro del Frente Cívico junto a dirigentes propios y aliados violetas. Más allá de la arenga política, en el juecismo interpretan que el senador dejó expuesta una advertencia dirigida hacia adentro de la alianza que conformó con los libertarios que responden a Karina Milei.

El líder del Frente Cívico ratificó la confluencia política con el poder libertario en Córdoba al remarcar que “tenemos un acuerdo y un compromiso que vamos a honrar”. Pero, también, si se lee entrelíneas, dejó planteada una condición que para el juecismo aparece como innegociable: que la alianza violeta tenga como objetivo real “ganar” la provincia y terminar con tres décadas de hegemonía del PJ cordobés.

De hecho, esa otra lectura de sus dichos quedó eclipsada por el cruce político con el ministro llaryorista Miguel Siciliano, quien acusó a Juez de haber renunciado “a sus principios” por acompañar el ajuste para que el espacio de los Milei “lo acepte como propio”. El juecismo respondió denunciando aprietes y una campaña “salvaje” del oficialismo provincial.

Sin embargo, en el universo juecista aseguran que el mensaje central del cónclave del Frente Cívico va mucho más allá del fuego cruzado con el peronismo. Fiel a su estilo, Juez buscó hablarle tanto a sus dirigentes como a los socios que reportan al núcleo de poder libertario que habita la Casa Rosada.

“Somos parte de un proyecto político que pretende gobernar esta provincia después de 28 años”, lanzó el senador desde el escenario montado en Alto Botánico. La frase fue leída como una reafirmación de la sociedad opositora, aunque también como una señal directa al corazón del esquema político de los Milei.

Frente a este escenario, en el juecismo persiste cierta duda de si el poder libertario realmente quiere disputar Córdoba para desplazar al peronismo o si, llegado el momento y según cómo se configure el tablero electoral, podría imponerse algún tipo de entendimiento con Martín Llaryora que preserve el statu quo provincial.

El lado B del mensaje

Con este telón de fondo, volvió a cobrar fuerza una versión que circula en la política cordobesa. Según distintas fuentes, Juez habría mantenido meses atrás una reunión con Karina Milei. En el entorno más cercano del senador niegan que ese encuentro haya existido. No obstante, otras voces con llegada al entorno de la hermanísima abonan la teoría de que el cónclave ocurrió.

La hipótesis que rodea esa supuesta charla tiene lógica política para el juecismo. Gran conocedor de los movimientos electorales y con un olfato desarrollado para detectar cambios de clima, Juez habría buscado una garantía: saber si la conducción libertaria está verdaderamente decidida a disputar Córdoba o si podría repetirse una negociación de último momento con el PJ provincial.

El antecedente todavía pesa sobre el senador. Ya vivió en carne propia el momento en que Mauricio Macri terminó acordando con Juan Schiaretti, permitiendo la continuidad del peronismo cordobés. Juez no quiere volver a quedar, como describen cerca suyo, “pedaleando en el aire”.

De todos modos, más allá de la existencia o no de aquella reunión, el mensaje público del locro juecista funcionó como una señal clara de una preocupación que se mantenía en voz baja. “No va a haber nada que nos haga cambiar de opinión. Lo único que puede cambiar mi decisión es que no haya voluntad de ganar la provincia”, lanzó Juez ante propios y aliados violetas.

Cláusula innegociable

Con este argumento, el senador dejó planteada una suerte de cláusula política dentro del acuerdo opositor: el compromiso con La Libertad Avanza tiene sentido únicamente si existe una decisión real de disputar el poder provincial en 2027.

La pregunta sigue instalada en el tablero cordobés: ¿el poder libertario quiere efectivamente ganar Córdoba? En el juecismo leen las señales. Por un lado, destacan el despliegue de Gabriel Bornoroni en la provincia. “Bornoroni dice que sí”, resumió un interlocutor cercano al senador. Sin embargo, todos saben que la definición final no se tomará en Córdoba, sino en la mesa chica del poder libertario en Casa Rosada.

“Luis lo dijo claramente en el locro”, insistió una voz del juecismo. “Nosotros queremos ganar el año que viene”, reforzó, y trazó una línea roja difícil de negociar. “No vamos a estar ahí”, advirtió ante la posibilidad de que, en medio de los agitados tiempos electorales que vienen, el poder violeta termine alcanzando algún entendimiento con Llaryora.

“Si ese escenario se proyecta, iremos por otro lado”, sentenció la voz del palo juecista. De esta manera, detrás de la proclama opositora contra el peronismo cordobés asomó otra dimensión política. Una advertencia pública hacia los propios socios libertarios y, sobre todo, hacia el corazón mismo del poder libertario.

Juecismo puro: Discapacidad y Apross

Durante los últimos días, el concejal Martín Juez pidió rechazar el proyecto de Javier Milei que modifica las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Prestaciones Básicas. Al mismo tiempo, trasladó la presión política al Senado, donde su padre, Luis Juez, tendrá un voto clave en un escenario abierto y sin mayorías consolidadas.

El planteo surgió a partir de un dictamen impulsado por el PJ y respaldado por casi todos los bloques, que llegará este jueves al recinto del Concejo Deliberante. El texto también insta al Congreso de la Nación a frenar esos cambios.

Por otro lado, el jefe del bloque en la Unicameral, Walter Nostrala, cargó duro tras conocerse la imputación al personal responsable del mantenimiento de Apross, en línea con la hipótesis de presuntas negligencias como causa del incendio de abril de 2025.

“Otra vez el hilo se corta por lo más delgado. Nunca la Justicia de Córdoba va por los funcionarios. Después de un año nos dicen que fue accidental el incendio”, cuestionó. “Sobre el robo de computadoras al otro día del incendio hasta ahora nada”, arremetió el halcón opositor.

“Lo que queda claro es que había que hacer desaparecer prueba que incomodaba. De lo contrario no se explica que hayan entrado a robar a un edificio supuestamente custodiado por la Policía”, fustigó el juecista.