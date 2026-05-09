Daniel Passerini: “Milei no va a ser reelecto, estamos peor que en 2023”

Daniel Passerini afirmó que la Argentina “está en una peor situación que la del 2023” y se mostró convencido de que Javier Milei “no va a ser reelecto”. En Modo Fontevecchia, el intendente cuestionó que el Gobierno “confunde orden fiscal con abandono social”, definió el actual superávit como “el más loco del mundo” y llamó a construir “un acuerdo colectivo” entre dirigentes, empresarios y trabajadores para enfrentar “la fragmentación social” que impulsa la Casa Rosada.

-¿Qué significa la creciente movilización política y social que se está viendo en distintos sectores del país frente a las políticas del Gobierno nacional y al impacto del ajuste?

-Los intendentes somos los que estamos en la primera línea de atención a la gente, al vecino, y hay muchas situaciones de abandono del Estado nacional de las que tenemos que hacernos cargo los intendentes. Quizá hoy, en tiempo real, uno de los problemas que más pega es el abandono del PAMI de parte del Estado nacional, el desfinanciamiento, el cierre progresivo de muchas clínicas privadas, de los prestadores. Y los intendentes no podemos abandonar a la gente y eso significa incrementar costos, incrementar presupuestos, invertir recursos donde el Estado nacional dejó de ponerlos. Y ahí está la asimetría entre la frialdad de los números y la temperatura de la gente. El Gobierno nacional, de manera intencionada, está equivocando el rumbo. Este superávit fiscal, que yo he definido como “el más loco del mundo”, donde mostrar números positivos muestra realidades muy negativas de la gente. En ese sentido toda la dirigencia política, en este caso los intendentes, lo hicimos en un espacio federal y plural, que es el Consejo Federal.

-¿Se imagina un 2027 otra vez al cordobesismo y al peronismo cordobés integrando un panperonismo? ¿Cómo se imagina esa participación en una alternativa nacional a Milei por parte del PJ cordobés?

-De la interpretación del diagnóstico que hoy tiene la Argentina, claramente está en una peor situación que la del 2023, que fue la última elección nacional. Nosotros seguimos sosteniendo que la Argentina tiene que recuperarse a partir de la producción, del empleo, de la educación; no desterrar todo eso que hoy, lamentablemente, el modelo económico y el modelo político que impulsa el presidente Javier Milei está destruyendo. Y nosotros creemos que hay, desde una experiencia de gestión que lleva 27 años de continuidad en la provincia, desde José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti, hoy con Martín (Llaryora), y en la ciudad seis años desde Martín Llaryora y hoy conmigo, apostamos a eso. Apostamos a un superávit fiscal verdadero, que sea también un superávit social, donde haya construcción de escuelas, oportunidades de empleo. Claramente, la Argentina debería mirar algunas de las cosas que en Córdoba funcionaron. Y creo que el primer gran concepto es que esta política de fragmentación social que impulsa el Gobierno nacional tiene que ser resuelta con un acuerdo colectivo, en el cual trabajadores, empresarios, dirigentes, intendentes y gobernadores tienen que empezar a coincidir en estas cosas. Y se está dando, y esto lo veo como algo positivo, un escenario de agrupamiento de gente que antes no se juntaba.

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-¿Eso tiene que ver con el regreso del peronismo cordobés al panperonismo nacional?

-Creo, y esto es una expresión personal, que sería un error circunscribirnos en el peronismo como la única alternativa. Pertenezco al peronismo de Córdoba, pero creo que la discusión tiene que ser más amplia. Hoy no hay ningún espacio político per-se que pueda plantear una posición hegemónica en una discusión. Hay que despojarse, usando un término futbolero: creo que nadie gana el partido hoy con la camiseta arriba de la mesa. La historia en esto no pesa. Lo que pesa es la realidad. Y creo que ahí tenemos que decidir ser parte de un espacio más amplio. Esa es la discusión que nosotros queremos plantear.

-¿Cómo cree que debería posicionarse el peronismo cordobés de cara a las próximas internas: dentro de un espacio donde pueda participar Axel Kicillof o en un armado alejado de cualquier referencia al kirchnerismo?

-Claramente, cuando uno ve los modelos y las formas de gobernar de una provincia y de otra, hay diferencias que tienen que ver con un Estado híper presente en el caso de la provincia de Buenos Aires, con una provincia que tiene una realidad totalmente distinta y que claramente, por su condición, tiene una enorme centralidad política. Nosotros tenemos un modelo que viene desde hace 27 años articulando con el sector privado, que convive con el sector privado. Nosotros apostamos a la modernidad, a la innovación y claramente creemos en esa forma de gobernar como el modelo político que necesita la Argentina. No hay que cargar a ningún dirigente político con el pasado o con la pertenencia anterior en este momento. Pongo el ejemplo de los intendentes, no porque quiera ser reiterativo, sino porque es el ámbito en el cual me desempeño. Y yo celebro que, desde Paraná, que fue la última reunión que tuvimos, se hayan sumado intendentes de la provincia de Buenos Aires.