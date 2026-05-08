Kicillof de campaña por Córdoba: “El Gobierno dejó a las provincias sin recursos”

Axel Kicillof visitó Córdoba en una gira con fuerte lectura política y proyección nacional. Durante su paso por la provincia, el mandatario bonaerense cuestionó duramente al presidente Javier Milei, advirtió sobre el impacto social de las políticas económicas y aseguró que “mucha más gente se está dando cuenta de que esto no funciona”.

El gobernador estuvo acompañado por dirigentes como Carlos Caserio y Héctor Daer y desarrolló actividades en La Falda, Cosquín y Córdoba capital. Aunque no fue recibido por el gobernador Martín Llaryora, aprovechó su visita para marcar diferencias con la gestión nacional y posicionarse frente al escenario político de cara a 2027.

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Kicillof criticó especialmente el impacto de las medidas oficiales sobre las provincias y el sistema de salud. “El Gobierno nacional piensa que hay que asfixiar, ahogar y hundir a las provincias”, sostuvo. “Nos ha sacado las obras, los remedios, programas, fondos para jubilados y docentes porque piensan que gobernar el país es viajar por el mundo dando conferencias”, agregó.

En ese marco, señaló que cada vez más personas recurren al sistema público debido a la crisis económica. “Lo que creció la necesidad de atención, de medicamentos y de consultas en hospitales municipales y provinciales hay lugares donde incrementó 65%”, afirmó.

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Según explicó, esa situación se vincula con personas que perdieron el trabajo, dejaron de tener obra social o ya no pueden sostener una prepaga. “Cada vez más ciudadanos se vuelcan al sistema de salud, van a pedir trabajo, alimentos, remedios, ayuda para el alquiler y hasta para llenar el tanque de nafta”, expresó.

En esa línea, sostuvo que la gestión nacional dejó en manos de gobernadores e intendentes problemas vinculados a la salud, la educación y el trabajo, pero “al mismo tiempo los deja sin un mango”.

Suba del petróleo

El mandatario bonaerense también cuestionó la postura internacional del Gobierno nacional frente al conflicto entre Irán e Israel. “La irresponsabilidad de meternos en la guerra de Irán es un riesgo, es algo que no corresponde”, afirmó.

Además, advirtió sobre el impacto económico de un posible agravamiento del conflicto internacional. “Las consecuencias de la guerra son la suba del petróleo y en todos los países del mundo toman medidas para que no vaya al surtidor, excepto Milei, que dice que el mercado resuelve todo”, sostuvo.

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“Decían que venían a privatizar, pero las prepagas subieron y no las pueden pagar”, agregó. También aseguró que “las obras sociales se están queriendo fundir”.

Kicillof fue más allá y lanzó una fuerte definición política sobre el rumbo del Gobierno nacional. “Lo de Milei es un experimento a escala mundial, es un experimento de la ultraderecha que están llevando adelante y que fracasó”, sostuvo. “A Milei le queda poco, vamos a ir a las urnas, vamos a ir con una mejor propuesta y vamos a defender la salud, la universidad, la educación y el trabajo argentino”, agregó.

Por último, aseguró que su espacio buscará construir una alternativa política nacional. “Vamos a defender a nuestros trabajadores, nuestros derechos, las Islas Malvinas y a nuestra patria”, concluyó.