Córdoba sumó 96 muertes viales y especialistas advierten por fallas en las políticas actuales

Las muertes viales continúan siendo uno de los principales problemas de seguridad pública en Córdoba. Durante el primer trimestre de 2026 se registraron 78 hechos con 96 víctimas fatales, en un escenario donde la mayoría de los fallecidos fueron hombres y conductores de motocicletas.

Según el informe, el 57,5% de las víctimas conducía motos y el 55,1% de los siniestros correspondió a colisiones entre vehículos. Además, el 38,5% ocurrió durante fines de semana y en el 91% de los casos no había semáforos.

En ese contexto, el especialista en seguridad vial Juan Botta Bernaus cuestionó la efectividad de las políticas centradas únicamente en multas y sanciones económicas. “Hace 10 años que estamos con esta política cada vez más grave y los resultados son cada vez peores”, sostuvo en diálogo con Punto a Punto Radio.

El especialista remarcó que el aumento de las multas no logró reducir la cantidad de víctimas fatales y pidió discutir nuevas estrategias. “La magia de creer que la letra con sangre entra o que el bolsillo es el órgano más sensible del hombre no está funcionando”, afirmó.

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Bernaus aclaró que las infracciones son una herramienta válida, pero consideró que el problema requiere un abordaje más amplio. “No quiero decir que la sanción no sea una herramienta de trabajo, pero si creemos que solo el control y la sanción resuelven el problema, no entendimos nada de seguridad vial”, expresó.

Educación e infraestructura

Las políticas públicas deben apoyarse sobre tres ejes fundamentales: educación, infraestructura y control. “Un programa de seguridad vial necesita un proceso de formación, un profundo análisis de la infraestructura aplicada al tránsito y el control con sanciones”, explicó.

En esa línea, sostuvo que muchas veces las gestiones priorizan medidas de impacto inmediato por encima de soluciones de largo plazo. Además, señaló que existe una desconexión entre el endurecimiento de las multas y su aplicación efectiva. “La sociedad necesita saber que aquellas sanciones realmente se cobran y que vuelven al sistema para mejorar el tránsito”, indicó.

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Botta Bernaus también vinculó la problemática vial con la cultura cívica de la sociedad. “Manejamos como estamos”, afirmó.

Finalmente, consideró que no se puede esperar una transformación inmediata sin procesos sostenidos de educación y concientización. “No podemos pensar que mágicamente vamos a cambiar la cultura vial de una sociedad solamente con multas”, concluyó.