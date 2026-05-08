Córdoba: 3 de cada 10 trabajadores cobra menos de $500.000 y ya no creen que esto vaya a mejorar

El 71% de los cordobeses cobra menos de $1.200.000 en su ingreso principal, es decir, por debajo de la canasta básica total y de la línea de pobreza, según una encuesta de la consultora Varianza.

Sebastián Panero, director de la consultora, presentó los datos y advirtió que nueve de cada diez cordobeses no puede darse gustos y en muchos casos no llega a cubrir sus gastos básicos.

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El informe también revela un dato que preocupa especialmente: el 60,9% de los encuestados no cree que la situación en Córdoba vaya a mejorar en los próximos meses. Es un cambio drástico respecto a 2024, cuando la mayoría mantenía expectativas positivas pese al deterioro del poder adquisitivo. La pérdida de esa esperanza es, según Panero, la señal más grave para el gobierno nacional.

Los números que retratan la crisis

El desglose salarial es elocuente: el 31% de los encuestados cobra menos de $500.000 mensuales —indigencia en términos de ingreso laboral—, mientras que el 40% se ubica entre $500.000 y $1.200.000. "El 71% de la gente cobra al menos en el principal salario menos de un millón doscientos mil pesos, es decir, menos de la canasta básica, menos de lo que sería superar la línea de pobreza", precisó Panero.

En el otro extremo, solo el 22% cobra entre $1.200.000 y $2.500.000, un 5,6% entre $2.500.000 y $5.000.000, y apenas el 0,74% supera los $5.000.000 mensuales.

Pluriempleo para sobrevivir, no para progresar

Otro de los datos que marcan un cambio estructural es el pluriempleo. El 22% de los cordobeses ya tiene dos o más trabajos y un 28% adicional está buscando un segundo empleo. "Antes la gente tenía un segundo trabajo para darse gustos, para tener un salto en su calidad de vida. En este caso esa búsqueda tiene que ver con justamente llegar a fin de mes", explicó Panero.

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A eso se suma que el 64% de los consultados considera que su carga laboral es excesiva en relación a su remuneración, y más de la mitad reconoce no gozar de todos los derechos laborales como vacaciones, aguinaldo o licencia por enfermedad.

La reforma laboral y los gremios, sin crédito

Consultados sobre la nueva Ley de Modernización Laboral, el 50% de los encuestados cree que va a empeorar su situación, el 34% considera que no cambiará nada y solo el 5% espera una mejora.

Los gremios tampoco salen bien parados: el 39,9% los considera "casta" que no beneficia al trabajador y otro 37% los ve como necesarios pero sin confianza. "Estamos hablando de un gran nivel de desconfianza y descreimiento de los gremios y sindicatos", resumió Panero.

"La gente no ve la luz al final del túnel"

Panero cerró con una lectura que trasciende la foto actual: "Lo peor de todo es que la gente la viene pasando mal hace años y no ve una salida hacia adelante, no ve la luz al final del túnel. Ojalá que estas promesas que tantas veces hemos escuchado en algún momento empiecen a cumplirse para que la gente vuelva a creer en sus dirigentes y en sus instituciones, porque le hace bien a la democracia tener instituciones fuertes y creíbles".