Identificaron más desaparecidos en La Perla: el juez notificó a un grupo más grande que el de marzo

El Juzgado Federal 3 de Córdoba completa hoy la notificación a un segundo grupo de familiares de desaparecidos durante la última dictadura militar. Los restos fueron ubicados en Loma del Torito, el predio lindero al ex centro clandestino La Perla en La Calera.

El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja aguarda el consentimiento de cada familia antes de hacer públicos los nombres. Si el proceso concluye sin inconvenientes, el martes próximo se realizaría un acto donde se revelarían las identidades.

IDENTIFICADOS. Alberto D ´Ambra Villares, José Nicolás Brizuela, Raul Oscar Ceballos Cantón, Mario Alberto Nivoli Gaucha, Alejandro Jorge Monjeau Lopez, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, Oscar Omar Reyes De Paniconi, Eduardo Jorge Valverde Suárez, Sergio Julio Tissera Pizzi y Elsa Mónica O´Kelly Pardo. (De izquierda a derecha, arriba y abajo).

Todo comenzó con pequeños fragmentos óseos recuperados durante la campaña 2025 del Equipo Argentino de Antropología Forense, que luego fueron cruzados con el Banco Nacional de Datos Genéticos para lograr las identificaciones.

Los 12 identificados en marzo

Antes del medio siglo del golpe del 24 de marzo de 1976, la justicia pudo devolverles el nombre a Carlos Alberto D'Ambra Villares, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Mario Alberto Nívoli Gauchat, Alejandro Monjeau López, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, las mellizas Adriana y Cecilia Carranza Gamberale, Oscar Omar Reyes de Paniconi, Eduardo Jorge Valverde Suárez, Sergio Julio Tissera Pizzi y Elsa Mónica O'Kelly Pardo.

Una familia solicitó reserva sobre la identidad de su ser querido.

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Lo que transformó la investigación fue la aparición de dos fotografías aéreas de Loma del Torito tomadas en 1979. Las imágenes muestran movimientos de tierra que los peritos interpretan como traslado de cuerpos, lo que refuerza la hipótesis de que ese año, con organismos internacionales de derechos humanos a punto de visitar el país, los represores removieron los cuerpos de las fosas para borrar evidencias.

El geólogo Guillermo Sagripanti, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, trabajó sobre esos datos para acotar el área de excavación. El EAAF, conducido por Silvana Tarner, retomó los trabajos en el lugar la semana pasada y continuará hasta noviembre con expectativas altas de nuevos hallazgos. Hay cerca de un millar de fragmentos óseos aún en análisis en el laboratorio genético.