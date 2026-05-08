A horas del inicio del juicio en Bell Ville el policía retirado Elías Mielgo pidió una probation

Después de años, la Cámara del Crimen de Bell Ville fijó para hoy el inicio del juicio al policía retirado Elías Mielgo por presunta coacción en perjuicio de una subalterna.

Hace una semana el imputado cambió de defensor. Ahora lo asiste el abogado Gonzalo Jaureguialzo. En las últimas horas, el letrado solicitó al tribunal la suspensión de juicio a prueba, conocido como probation. También ofreció un resarcimiento económico a la víctima.

La fiscal de Cámara es Andrea Heredia Hidalgo. La querellante es Daniela Pavón.

Mielgo fue pasado a retiro en marzo de 2021 a raíz de increpar al periodista Andy Ferreyra, quien trabaja actualmente en Perfil CÓRDOBA y en aquel momento lo hacía en Canal 12.

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De qué está acusado

Los hechos por los cuales está acusado parten de un episodio ocurrido el 21 de octubre de 2018. En ese momento se desempeñaba como superior de turno en la Departamental de Marcos Juárez. En esa jerarquía envió mensajes de WhatsApp a la víctima pidiéndole fotos de sus pechos, con referencias descriptivas de su cuerpo. Posteriormente, le envió imágenes y videos de sus partes íntimas.

La coacción se habría producido a raíz de la negativa de la mujer policía de enviarle fotos o de acceder a encontrarse personalmente con él. El la amenazó diciéndole que si no accedía a hacerlo "la iba a perjudicar laboralmente".

En la acusación la fiscalía describió que Mielgo aprovechaba su jerarquía superior para hostigar a la víctima de forma sistemática tras la ruptura de una breve relación sentimental ocurrida años antes. Se mencionan otros episodios donde el imputado se presentaba en el lugar de trabajo cuando ella estaba sola para acercarse físicamente y acosarla.