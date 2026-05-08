Diputado del PRO: "No veo de ninguna manera a Patricia rompiendo con los libertarios, con Milei"

El diputado nacional Fernando de Andreis sostuvo que no ve “de ninguna manera” a Patricia Bullrich “rompiendo con los libertarios, con Milei”.

“No descartamos nada, pero no veo de ninguna manera a Patricia rompiendo con los libertarios, con Milei. Eso sinceramente no lo veo. Ella se afilió a la Libertad Avanza. Pero Patricia ha tenido una conducta bastante cambiante a lo largo de su vida política, razón por la cual sinceramente no creo que nadie sepa qué va a ser el año que viene”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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“Nosotros estamos muy entusiasmados con la renovación y la reconstrucción del partido. Ahora estoy en Córdoba, pero estuvimos en Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza. La verdad que con el disparador del evento que hicimos ya hace un mes y medio en la Ciudad de Buenos Aires, en Parque Norte, donde más de 3.000 dirigentes nos juntamos, decidimos cambiar y volver a poner el foco en el adelante”, recordó el dirigente del PRO.

“Mauricio (Macri) planteó lo que estamos llamando próximo paso. Pero sí, es verdad que estamos en una situación política compleja, pero con mucha responsabilidad porque estamos poniendo por encima de los intereses partidarios nuestro país”, aseguró en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

Y luego añadió: “Nosotros hacemos política para transformar a Argentina y entendiendo con mucha humildad que en el 23 los argentinos lo eligieron a Milei para llevar adelante el cambio. Y entonces, desde ese lugar, nosotros acompañamos las reformas que plantea el presidente, como hace poquito votamos la reforma laboral, o el presupuesto, o la ley de glaciares, o esperando que sí que la situación cotidiana de los argentinos mejore porque están haciendo un esfuerzo muy grande”.

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"Queremos que al presidente le vaya bien"

Además evaluó que “para que el cambio se sienta, para que la mayoría de los argentinos sientan el cambio y haga valer el esfuerzo falta muchísimo, muchísimo”.

“En este momento no medimos el riesgo en función del partido, o de cualquiera de nosotros como dirigentes. Nosotros acompañamos muchas de las reformas, pero hay otras cosas que no hemos acompañado. Nosotros, la postulación de jueces a la Corte Suprema no lo acompañamos, nosotros no acompañamos la agresión al periodismo, no acompañamos las formas”, aclaró De Andreis.

“Queremos que al presidente le vaya bien, y por eso empezamos a levantar la voz de lo que creemos que falta o de lo que no estamos dispuestos a acompañar”, concluyó el diputado del PRO.