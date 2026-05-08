Este sábado no será un día cualquiera en Córdoba.

Habrá tránsito lento desde temprano, camisetas cruzándose en cada esquina, radios prendidas aun cuando nadie escuche del todo y ese murmullo que antecede a los partidos importantes, porque el clásico entre Talleres y Belgrano no llega apenas como un partido más: llega como eliminatoria, donde ya no valen los empates.

El encuentro se disputará este sábado desde las 16.30 en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes, por los octavos de final del Torneo Apertura. El ganador avanzará a cuartos; si hay empate tras los 90 minutos, habrá suplementario y, si persiste la igualdad, penales.

La organización dispuso un operativo reforzado: alrededor de mil personas participarán de los controles y tareas preventivas entre Policía, seguridad privada, Tribuna Segura, personal sanitario y organismos provinciales. Desde el Cosedepro remarcaron que la intención fue sostener un horario diurno, una decisión pensada para facilitar el esquema de seguridad y el movimiento de público.

CONFIRMADO: El superclásico Talleres-Belgrano será el sábado

Las puertas del estadio se habilitarán cerca de las 14 y la recomendación será simple aunque pocas veces escuchada: llegar temprano.

El clásico promete una convocatoria multitudinaria y los controles incluirán DNI físico, entrada o carnet correspondiente y validación mediante Tribuna Segura.

En los alrededores del Kempes habrá restricciones vehiculares desde el mediodía. Los parques del Kempes, Bustos y del Chateau permanecerán cerrados para ordenar la circulación, mientras que los estacionamientos habilitados serán las playas Norte y Sur del estadio, además de los sectores del Parque del Kempes, el Centro de Convenciones y la zona de la Facultad de Turismo Montes Pacheco.

También habrá refuerzo de transporte urbano. Se dispondrán colectivos especiales desde el centro hacia el estadio, con salidas programadas desde la zona de Plaza de la Intendencia y Cañada rumbo al Parque Bustos.

Festejo de gol en El Panal: la final del Torneo Apertura se jugará en el Estadio Kempes

En lo futbolístico, el contexto agrega espesor

Talleres terminó mejor ubicado en la fase regular y por eso ejercerá la localía administrativa en el Kempes. Belgrano, mientras tanto, llega con la ambición de alterar pronósticos y convertir el clásico en un golpe de escena. Y ahí estará Córdoba, dividida en colores y unida en tensión, caminando hacia el estadio como si cada cuadra fuese un prólogo.

Las campañas están calcadas con precisión quirúrgica: 17 goles a favor, 13 en contra; siete victorias, cinco empates, cuatro derrotas. Un espejo incómodo. Talleres quedó cuarto en la Zona A, Belgrano quinto en la Zona B, y eso le da a los albiazules la ventaja de jugar en el Kempes con el público a favor.

Porque los clásicos tienen eso: nadie llega liviano. Ni el hincha que sale dos horas antes para evitar demoras, ni el vendedor ambulante que acomoda banderas bajo un árbol, ni el jugador que intenta dormir la siesta y apenas consigue cerrar los ojos. El sábado, cuando el árbitro marque el inicio, la ciudad entera ya habrá empezado a jugar bastante antes.

¿Cómo formarán?

Ambos entrenadores, Carlos Tevez y Ricardo Zielinski, jugaron al misterio durante toda la semana. Sin embargo, en un principio, estas serían las probables formaciones.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Alexandro Maidana; Matías Galarza y Mateo Cáceres; Valentín Depietri o Diego Valoyes, Franco Cristaldo y Rick Lima Morais; Ronaldo Martínez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Adrián Sánchez y Santiago Longo o Franco Vázquez; Emiliano Rigoni o Alcides Benítez, Lucas Zelarayán y Francisco González Metilli o Ramiro Hernández; Lucas Passerini.

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