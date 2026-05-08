Luciano Nicora: “La inteligencia artificial viene a potenciar, no a reemplazar”

La aceleración tecnológica ya no aparece como una discusión de futuro, sino como una transformación que comienza a impactar en la estructura productiva. En la antesala de una nueva edición de Experiencia Endeavor Córdoba, Luciano Nicora, su director, dialogó en Punto a Punto Radio sobre el presente del emprendedorismo. En este marco, planteó que se están sucediendo diversos cambios que exceden a la coyuntura económica local y forman parte de un reordenamiento más amplio que atraviesa a distintos sectores en todo el mundo.

“Estamos frente a un cambio de un modelo que genera tensiones", sostuvo e indicó que tanto la inteligencia artificial como la globalización, la inflación y los conflictos internacionales están modificando los sistemas de producción a nivel mundial.

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En tanto, algunas actividades tradicionales comienzan a achicarse, mientras surgen modelos más flexibles vinculados a plataformas digitales, servicios especializados y nuevas formas de empleo que ya empiezan a modificar la lógica laboral conocida hasta ahora.

En ese marco, Nicora consideró que la principal diferencia estará en la capacidad de adaptación «a las nuevas reglas del juego». “Hay que aprender, aprender y aprender”, resumió.

Proyección optimista

A su vez, indicó que muchas funciones mecánicas tenderán a automatizarse, pero crecerán aquellas vinculadas a la creatividad, la supervisión y la interpretación humana dentro de entornos cada vez más digitalizados. "Vamos hacia un mundo donde vamos a estar mucho mejor, aunque va a llevar tiempo reacomodarnos", aseguró.

En este sentido, planteó que "la IA viene a potenciar" y no necesariamente reemplazará a las personas en sus puestos laborales, sino que modificará el tipo de valor que pueden aportar. Así, la formación continua será determinante como también la economía de servicios.

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A medida que la automatización avance en áreas operativas, la atención personalizada y la experiencia del usuario podrían ganar protagonismo dentro de empresas y organizaciones.

Según proyectó Nicora, la clave dejará de estar únicamente en la producción para desplazarse hacia la calidad del vínculo con clientes, usuarios y consumidores. “Cada vez vamos a exigir más calidad de atención y comprensión de lo que quiere el cliente. Viene un reacomodamiento de tareas”, afirmó.