El Gordo de Invierno 2026 de Córdoba pagará US$150 mil “sí o sí”: cuánto cuesta y qué premios se sortean antes

La Lotería de Córdoba presentó el Gordo de Invierno 2026 con una novedad que lo distingue de ediciones anteriores: el premio mayor de U$S 150.000 se pagará en dólares y está garantizado para el sorteo final del 31 de julio. Cada fracción tiene un valor de $7.500 y da acceso a nueve sorteos previos que arrancan el 29 de mayo.

La nueva edición fue presentada bajo el nombre de “Gordo Verde”, una campaña que apuesta al color del dólar como eje central y que busca captar la atención de miles de cordobeses en medio del contexto económico actual. Las fracciones ya se encuentran disponibles en las agencias oficiales y cada una tiene un valor de $7.500.

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Pero el gran premio no será la única chance para los participantes. Quienes compren su fracción podrán participar previamente de nueve sorteos consecutivos con importantes premios que incluyen autos 0km, motos, televisores y dinero en efectivo.

Cómo será el Gordo de Invierno 2026 de Córdoba

El esquema del tradicional sorteo de invierno tendrá premios semanales desde el 29 de mayo hasta el 24 de julio, mientras que el gran cierre llegará el 31 de julio con el sorteo principal de US$150.000.

Desde remarcaron que el premio mayor está garantizado y que habrá múltiples oportunidades de ganar durante las semanas previas.

Entre los premios destacados aparecen un Fiat Cronos fabricado en Córdoba, una Toyota Hilux, motos Honda y Motomel, Smart TV de 55 pulgadas y millones de pesos en efectivo.

Cronograma completo de sorteos y premios

29 de mayo: 1 Fiat Cronos 0km, 3 premios de $1.000.000

5 de junio:1 Smart TV 55”, 3 premios de $1.000.000

12 de junio: 1 Honda XR 190 + casco, 3 premios de $1.000.000

19 de junio: 1 Smart TV 55”, 3 premios de $1.000.000

26 de junio: 1 Motomel Strato Euro 150 + casco, 3 premios de $1.000.000

3 de julio: 1 Smart TV 55”, 3 premios de $1.000.000

10 de julio: 1 Motomel Strato Euro 150 + casco, 3 premios de $1.000.000

17 de julio: 1 Honda XR 190 + casco, 3 premios de $1.000.000

24 de julio: 1 Toyota Hilux, 3 premios de $1.000.000

Cuándo se sortea el premio de US$150.000

El gran sorteo final será el jueves 31 de julio. Allí se entregará el premio principal de US$150.000, una cifra que convierte a esta edición en una de las más impactantes de los últimos años para el juego oficial cordobés.

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La campaña promocional presentada por insiste en una frase clave: “el premio sale sí o sí”, buscando reforzar la expectativa entre quienes ya comenzaron a comprar sus billetes.

Dónde comprar el Gordo de Invierno 2026

Las fracciones ya pueden adquirirse en agencias oficiales de en toda la provincia. El valor es de $7.500 y habilita automáticamente a participar de todos los sorteos previos y del premio mayor en dólares.