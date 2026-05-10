Ángel Rossi endureció sus críticas al Gobierno y habló de un “sadismo de Estado”

El cardenal y arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, volvió a lanzar fuertes críticas contra el gobierno de Javier Milei y cuestionó con dureza el impacto social del ajuste económico sobre los sectores más vulnerables. Durante la homilía de este domingo, el referente de la Iglesia cordobesa apuntó especialmente contra las políticas vinculadas a discapacidad, asistencia social y jubilaciones, y utilizó una definición de alto voltaje político al hablar de un supuesto “sadismo de Estado”.

“Estamos viendo favorecer a los opulentos y restringir ayuda a discapacitados, jubilados, enfermos y vulnerados, pero de modo particular a los discapacitados, y es signo de decadencia y sadismo personal e institucional”, sostuvo Rossi ante los fieles.

El arzobispo fue todavía más allá y trazó una comparación que rápidamente generó repercusión política y social. “Como hablamos de terrorismo de Estado, hay cierto sadismo de Estado e institucional”, expresó. Las dichos se producen en medio de una creciente tensión entre sectores de la Iglesia y el Gobierno nacional por el impacto social del ajuste fiscal, los recortes en programas públicos y el endurecimiento del discurso político oficial.

El mensaje de la Iglesia cordobesa

No es la primera vez que Rossi adopta una postura crítica frente al clima social y económico que atraviesa el país. Sin embargo, el tono de sus declaraciones marcó uno de los pronunciamientos más duros desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.

El cardenal cordobés también cuestionó la escalada de agresividad en el debate público y pidió rechazar los discursos violentos y fanáticos. “La Iglesia de Cristo es la Iglesia del amor, no de la ortodoxia, sino del amor”, afirmó durante la celebración religiosa. Y agregó: “No con gritos, fanatismo ni agresividades”. Las palabras de Rossi aparecen además en un contexto donde distintos referentes eclesiásticos vienen manifestando preocupación por el deterioro social, el aumento de la pobreza y la situación de personas con discapacidad y jubilados.

El impacto político de sus declaraciones

Las expresiones del arzobispo cordobés generaron inmediata repercusión en sectores políticos y sociales, especialmente por el uso de la expresión “sadismo de Estado”, una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y ámbitos partidarios.

La relación entre el Gobierno libertario y parte de la Iglesia católica mantiene momentos de fuerte tensión desde el inicio de la gestión. Aunque Milei moderó parcialmente sus críticas históricas hacia el papa Francisco, continúan existiendo diferencias profundas respecto del rol del Estado, la asistencia social y la situación económica. En Córdoba, Rossi se consolidó durante los últimos años como una de las voces más influyentes de la Iglesia local y como un actor con fuerte presencia en el debate público provincial. Sus declaraciones suelen tener impacto tanto dentro del ámbito político como entre organizaciones sociales, educativas y religiosas vinculadas a la provincia.

La disputa por el clima social

El mensaje del arzobispo también volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre el tono del debate político argentino y la creciente polarización. Mientras el oficialismo sostiene que el ajuste es necesario para estabilizar la economía, sectores de la oposición, organizaciones sociales y referentes religiosos advierten sobre las consecuencias sociales del recorte del gasto público.

Rossi eligió enfocar especialmente su mensaje en la situación de personas vulnerables y en la necesidad de recuperar una lógica de convivencia menos agresiva. “La coherencia da razón de la esperanza y del amor”, sostuvo el cardenal cordobés durante el cierre de su homilía.