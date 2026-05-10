Belgrano se burló de Talleres con un “aviso fúnebre” y estalló la polémica en redes

La histórica victoria de Belgrano sobre Talleres en el superclásico cordobés no terminó con el pitazo final en el estadio Mario Alberto Kempes. Horas después del triunfo celeste por 1-0, el folklore futbolero se trasladó a las redes sociales y desató una nueva polémica entre hinchas de ambos clubes.

El detonante fue la publicación de un supuesto “aviso fúnebre” que comenzó a circular desde cuentas partidarias e hinchas vinculados al universo pirata. El mensaje, cargado de ironía tras la eliminación albiazul, hacía referencia a la caída de Talleres en el duelo de octavos de final y rápidamente se viralizó en plataformas como X e Instagram. “Con profundo pesar despedimos a Club Atlético Talleres, quien dejó una huella imborrable en la categoría amateur del fútbol argentino”, comenzaba el mensaje, que continuaba con referencias irónicas al resultado del clásico y frases vinculadas a un supuesto “descanso eterno” del rival. El texto cerraba con la firma “Tu papá, dueño del 68% de Córdoba, C.A.B”.

Otra de las publicaciones apuntó directamente contra Guido Herrera, arquero y capitán de Talleres, quien fue expulsado tras un fuerte cruce con Lucas Passerini en los instantes finales del encuentro. Desde la cuenta oficial de Belgrano rescataron un antiguo mensaje del arquero en redes sociales, publicado en 2013 cuando formaba parte de las divisiones inferiores del club celeste.

El folklore y los límites

Las publicaciones generaron miles de reacciones y reabrieron una discusión recurrente alrededor de los límites del folklore futbolero en redes sociales. Mientras los hinchas de Belgrano celebraron la creatividad y la cargada histórica, desde sectores vinculados a Talleres cuestionaron el tono de algunos mensajes y acusaron provocaciones excesivas.

El clima digital reflejó además la dimensión emocional que tuvo el partido para ambos clubes. El clásico llegaba atravesado por años de empates consecutivos, antecedentes históricos pesados y una fuerte expectativa por tratarse del primer cruce de eliminación directa entre ambos en Primera División.

Un clásico que quedó marcado

El partido disputado en el Kempes dejó todos los ingredientes posibles para convertirse en un encuentro histórico: goles anulados, tiros en el travesaño, expulsados, tensión permanente y un desenlace dramático hasta el último minuto.

En ese contexto, las redes sociales terminaron funcionando como una prolongación del clásico. Memes, videos, cargadas y publicaciones irónicas inundaron internet durante horas y volvieron a mostrar la intensidad con la que se vive el fútbol en Córdoba.

Más allá de las polémicas posteriores, el triunfo de Belgrano quedó rápidamente instalado como uno de los resultados más importantes de los últimos años para el club de Alberdi. Y en paralelo, volvió a alimentar una rivalidad que atraviesa generaciones enteras dentro del fútbol cordobés.